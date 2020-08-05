Власти ответили Комитету по правам человека ООН по жалобе Бабарико и попросили не опубличивать ответ

Источник материала: Tut.by

Беларусь ответила Комитету по правам человека ООН по жалобе Виктора Бабарико, в которой он указывал на произвольное задержание и заключение под стражу и просил принять срочные меры: чтобы КПЧ обратился к государству с просьбой не препятствовать его участию в выборах, предоставить доступ к штабу, СМИ и избирателям. Государство КПЧ ответило, но заявило, что коммуникация между ним и Комитетом должна быть конфиденциальной. То есть общественность о том, что Беларусь ответила КПЧ, на данный момент узнать не может. Об этом TUT.BY рассказали адвокаты экс-претендента в президенты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наталья Мацкевич уточняет, что прежде чем разрешать вопрос о срочных мерах, Комитет направил государству дополнительный вопрос, суть которого была в том, каким образом государство при заключении Виктора Бабарико под стражу учло риски для его участия в выборах в условиях, когда он лишен личной свободы. И на этот вопрос КПЧ просил ответить Беларусь до 22 июля.

— Ответ поступил только 24 июля и был направлен нам Комитетом. При этом государство подчеркнуло, что считает, что его коммуникация с Комитетом не имеет публичного характера, и КПЧ попросил нас как представителей автора сообщения, чтобы обмен правовыми позициями с государством был конфиденциальным до вынесения Комитетом итогового решения, — говорит Мацкевич.

— Я помню, что мы обещали рассказать, что ответило государство, но, уважая просьбу Комитета, озвучивать и комментировать ответ государства публично пока не станем. Мы направили в Комитет письменные возражения на информацию государства, — добавляет Дмитрий Лаевский.

— Почему государство заняло такую позицию, а главное почему Комитет ее поддержал?

— На самом деле по правилам процедуры КПЧ правило конфиденциальности относится лишь к самому Комитету и его секретариату, которые не разглашают содержание переписки сторон до того, как будет вынесено решение по существу сообщения. То есть Комитет, пока не принято решение, не выдает вовне никакой информации, что говорит об объективности и независимости разбирательства в этом органе. Но в Правилах процедуры прямо сказано, что это требование не затрагивает право автора (в данном случае — Виктора Бабарико) и государства-участника (Республики Беларусь) предавать гласности любые материалы или информацию, касающиеся разбирательства, с одним лишь исключением — если только сам Комитет не попросит сохранить коммуникацию конфиденциальной.

Нас попросили — мы сохраняем, это правовая культура работы с международным органом, хотя никаких санкций за опубличивание этой информации не существует. И вряд ли можно сказать, что Комитет «поддержал» государство, КПЧ при рассмотрении дела не отдает приоритета ни одной из сторон. Мы сейчас уточняем у Комитета, чем обусловлена просьба о конфиденциальности сейчас, поскольку при регистрации сообщения такой просьбы не озвучивалось. Касательно того, почему государство говорит о закрытой коммуникации, можно только предполагать, что это продолжение позиции сохранения монополии на информацию по этому делу, — говорит Наталья Мацкевич

— Причем, как мы уже неоднократно указывали в своих жалобах в прокуратуру на нарушение презумпции невиновности, меры по сохранению тайны следствия применяются односторонне: органы расследования передают материалы следствия в госСМИ и дают свои комментарии, достоверность которых не выдерживает критики, а защита не может публично опровергнуть их по существу, будучи связана подпиской о неразглашении, хотя аргументов у нас достаточно, — отмечает Дмитрий Лаевский.

— Срочные меры по жалобе Виктора Бабарико КПЧ не применил. Как будет дальше рассматриваться его жалоба?

— Срочные меры спецдокладчик Комитета у государства не запросил. До вынесения итогового решения по существу сообщения Комитет вряд ли озвучит основания решения по срочным мерам. Однако очевидно, что отказ Виктору Дмитриевичу в регистрации в качестве кандидата президенты, с учетом того, что существо сообщения все же затрагивает только аспект лишения личной свободы, а не выборов, делает запрос о срочных мерах уже не актуальным. Поэтому сейчас рассмотрение сообщения Виктора Бабарико пойдет в обычном порядке по состязательной процедуре: государство представило свою информацию по сообщению, мы даем на нее свои возражения. Когда коммуникация закончится, дело в порядке очереди будет рассмотрено на одной из сессий Комитета по правам человека в Женеве, и КПЧ примет решение по заявленному в жалобе нарушению статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, — говорит Мацкевич.

— В то же время, другие вопросы нарушений прав человека по Пакту в отношении Виктора Бабарико в текущей ситуации, будут выноситься на рассмотрение КПЧ по мере исчерпания внутренних средств правовой защиты, — отмечает Лаевский.