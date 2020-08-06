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ЦИК озвучил явку избирателей за два дня досрочного голосования
06.08.2020 09:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За два дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 12,75 процента,
Досрочное голосование на выборах президента началось 4 августа. По данным ЦИК, всего в списки избирателей включены 6 млн 836 тысяч 350 человек.
По данным ЦИК, за два дня досрочного голосования в Брестской области проголосовали 11,26% избирателей, в Витебской — 12,16%, в Гомельской — 16,44%, в Гродненской — 10,01%, в Минской — 12,61%, в Могилевской — 14,61%, в Минске — 11,73%.
Напомним, в первый день досрочного голосования явка составила
Основной день голосования пройдет 9 августа. На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
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Во второй день досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 12,75 процента.
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