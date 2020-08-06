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МАРТ призывает торговлю и фермеров заключить долгосрочные контракты

06.08.2020 09:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует Ассоциации розничных сетей организовать большую встречу с фермерами, чтобы торговля и производители заключили договоры на поставки овощей и фруктов в магазины в течение года. Нужно четко указать ассортимент продукции, объемы и условия доставки. Фермерам также важно учитывать требования ретейла по той же упаковке или фасовке. Также МАРТ обращается и к местным властям, чтобы они выделили места на рынках (желательно бесплатно) для продажи фермерских товаров. 

В Беларуси планируют усовершенствовать и систему закладки плодоовощной продукции в стабилизационные фонды. Здесь важно четко определиться с нужными объемами по областям, чтобы в выигрыше были и те, кто хранит овощи, и те, кто их продает.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует Ассоциации розничных сетей организовать большую встречу с фермерами, чтобы торговля и...
 
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