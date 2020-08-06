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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ призывает торговлю и фермеров заключить долгосрочные контракты Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует Ассоциации розничных сетей организовать большую встречу с фермерами, чтобы торговля и...

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует Ассоциации розничных сетей организовать большую встречу с фермерами, чтобы торговля и производители заключили договоры на поставки овощей и фруктов в магазины в течение года. Нужно четко указать ассортимент продукции, объемы и условия доставки. Фермерам также важно учитывать требования ретейла по той же упаковке или фасовке. Также МАРТ обращается и к местным властям, чтобы они выделили места на рынках (желательно бесплатно) для продажи фермерских товаров.В Беларуси планируют усовершенствовать и систему закладки плодоовощной продукции в стабилизационные фонды. Здесь важно четко, чтобы в выигрыше были и те, кто хранит овощи, и те, кто их продает.