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МАРТ призывает торговлю и фермеров заключить долгосрочные контракты
06.08.2020 09:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМинистерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует Ассоциации розничных сетей организовать большую встречу с фермерами, чтобы торговля и производители заключили договоры на поставки овощей и фруктов в магазины в течение года. Нужно четко указать ассортимент продукции, объемы и условия доставки. Фермерам также важно учитывать требования ретейла по той же упаковке или фасовке. Также МАРТ обращается и к местным властям, чтобы они выделили места на рынках (желательно бесплатно) для продажи фермерских товаров.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует Ассоциации розничных сетей организовать большую встречу с фермерами, чтобы торговля и...
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