ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На площади Бангалор - военные. А как же площадка под митинг Тихановской?

06.08.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Команда Тихановской пытается установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. Корреспондент TUT.BY находится на месте событий.


К 8.15 к парку подъехал автобус с оборудованием для сцены. Сотрудник ГАИ сказал доверенному лицу Тихановской Ольге Ковальковой, что автобус должен подъехать с другой стороны, чтобы вручную разгрузить оборудование. Это не удалось и в указанном месте.


Ковалькова в стриме «Еврорадио» заявила, что документа о невозможности проведения митинга на этой площадке (одна из шести на весь Минск, выделенных кандидатам, ее забронировала Тихоновская еще 14 июля, в день, когда стала кандидатом в президенты) ни она, ни кандидат не получили. При этом фото документа вчера разместил телеграм-канал Harbacevic.


Ольга Ковалькова планирует объехать все разрешенные площадки, чтобы убедиться, что они заняты.

— Мы решили объехать все разрешенные для агитации площадки, может где-то и получится поставить сцену. Потом мы со штабом решим, что делать, — сказала TUT.BY Ковалькова.


Напомним, 3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов, с 17.00 до 21.30, праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. В это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.


Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на это решение города. Позже команда Тихановской заявила, что митинг будет, несмотря на городское мероприятие.

Вечером 5 августа Мингорисполком якобы прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята.

— В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным, — говорится в документе, размещенном в телеграм-канале Harbacevic, за подписью зампредседателя Мингорисполкома Артема Цурана.

В штабе Светланы Тихановской заявили, что «на данный момент официального отказа не получали».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЦИК озвучил явку избирателей за два дня досрочного голосования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика