|
На площади Бангалор - военные. А как же площадка под митинг Тихановской?
06.08.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Команда Тихановской пытается установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. Корреспондент TUT.BY находится на месте событий.
Ковалькова в стриме
Ольга Ковалькова планирует объехать все разрешенные площадки, чтобы убедиться, что они заняты.
— Мы решили объехать все разрешенные для агитации площадки, может где-то и получится поставить сцену. Потом мы со штабом решим, что делать, — сказала TUT.BY Ковалькова.
Напомним, 3 августа стало известно, что администрация Советского района
Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком
Вечером 5 августа Мингорисполком якобы
— В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным, — говорится в документе, размещенном в телеграм-канале
В штабе Светланы Тихановской заявили, что «на данный момент официального отказа не получали».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)