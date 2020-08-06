На площади Бангалор - военные. А как же площадка под митинг Тихановской?

Источник материала: Tut.by

Команда Тихановской пытается установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. Корреспондент TUT.BY находится на месте событий.





К 8.15 к парку подъехал автобус с оборудованием для сцены. Сотрудник ГАИ сказал доверенному лицу Тихановской Ольге Ковальковой, что автобус должен подъехать с другой стороны, чтобы вручную разгрузить оборудование. Это не удалось и в указанном месте.





Ковалькова в стриме « Еврорадио» заявила, что документа о невозможности проведения митинга на этой площадке (одна из шести на весь Минск, выделенных кандидатам, ее забронировала Тихоновская еще 14 июля, в день, когда стала кандидатом в президенты) ни она, ни кандидат не получили. При этом фото документа вчера разместил телеграм-канал Harbacevic.





Ольга Ковалькова планирует объехать все разрешенные площадки, чтобы убедиться, что они заняты.

— Мы решили объехать все разрешенные для агитации площадки, может где-то и получится поставить сцену. Потом мы со штабом решим, что делать, — сказала TUT.BY Ковалькова.





Напомним, 3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов, с 17.00 до 21.30, праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск . В это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.





Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на это решение города. Позже команда Тихановской заявила, что митинг будет, несмотря на городское мероприятие.

Вечером 5 августа Мингорисполком якобы прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята.

— В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным, — говорится в документе, размещенном в телеграм-канале Harbacevic , за подписью зампредседателя Мингорисполкома Артема Цурана.

В штабе Светланы Тихановской заявили, что «на данный момент официального отказа не получали».