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Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах

06.08.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах. 6 августа президент созвал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает пресс-служба главы государства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки вам известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения, — сказал Александр Лукашенко.

— Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят, — передает слова Лукашенко ОНТ в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека.

 
 
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6 августа президент созвал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании.
 
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