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«Честные люди» заявили о задержании 14 своих наблюдателей
06.08.2020 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не менее 14 аккредитованных наблюдателей из инициативы «Честные люди» были задержаны за два первых дня досрочного голосования в Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали представители инициативы.
Как сообщается, из 14 наблюдателей, задержанных сотрудниками милиции в разных городах нашей страны 4 и 5 августа, трое были отпущены после профилактической или разъяснительной беседы, а остальные 11 человек ожидают суда или уже отбывают административный арест до 10 суток.
Также представители «Честных людей» сообщили, что утром в четверг, 6 августа, в Гродно еще до начала работы избирательного участка был задержан наблюдатель Петр Кришталь, причины его задержания пока не установлены.
За 5 августа представителями инициативы «Честные люди» было зафиксирована 1 тысяча нарушений Избирательного кодекса Беларуси, а всего за два дня досрочного голосования таких нарушений насчитывается уже 3056.
Напомним, в первые дни досрочного голосования, которое началось 4 августа, из разных городов Беларуси от правозащитников начала поступать информация о
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По информации представителей инициативы «Честные люди», не менее 14 их аккредитованных наблюдателей были задержаны за два первых дня досрочного голосования в...
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