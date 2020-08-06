«Честные люди» заявили о задержании 14 своих наблюдателей

Источник материала: Tut.by

Не менее 14 аккредитованных наблюдателей из инициативы «Честные люди» были задержаны за два первых дня досрочного голосования в Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали представители инициативы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщается, из 14 наблюдателей, задержанных сотрудниками милиции в разных городах нашей страны 4 и 5 августа, трое были отпущены после профилактической или разъяснительной беседы, а остальные 11 человек ожидают суда или уже отбывают административный арест до 10 суток.

Также представители «Честных людей» сообщили, что утром в четверг, 6 августа, в Гродно еще до начала работы избирательного участка был задержан наблюдатель Петр Кришталь, причины его задержания пока не установлены.

За 5 августа представителями инициативы «Честные люди» было зафиксирована 1 тысяча нарушений Избирательного кодекса Беларуси, а всего за два дня досрочного голосования таких нарушений насчитывается уже 3056.

Напомним, в первые дни досрочного голосования, которое началось 4 августа, из разных городов Беларуси от правозащитников начала поступать информация о задержаниях альтернативных наблюдателей прямо на избирательных участках: было отмечено не менее 12 таких случаев.

Позже ситуацию прокомментировала председатель ЦИК Лидия Ермошина, заявив, что милиция удаляет наблюдателей с участков для голосования только в случаях нарушения ими общественного порядка.