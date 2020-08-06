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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство выделило на новые проекты Минсвязи 1,34 млн рублей Правительство выделило Минсвязи почти полтора миллиона рублей. Дополнительные средства пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а...

Правительство выделило Минсвязи почти полтора миллиона рублей. Дополнительные средства пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на решение вопросов технического нормирования и стандартизации. В мае Минсвязи уже получало более одного миллиона рублей из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на эти цели. Однако сейчас речь идет о финансировании двух новых проектов, один из которых - создание единой системы учета и обработки обращений белорусов и юрлиц.