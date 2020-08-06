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«Честные люди»: в протоколах комиссий учтено в полтора раза больше избирателей, чем посчитали наблюдатели

06.08.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальные данные явки избирателей 4 августа могут быть завышены. Такой вывод можно сделать из данных наблюдателей общественной платформы «Честные люди» по итогам первого дня досрочного голосования.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Инициатива «Честные люди» проанализировала информацию по 605 участкам из 5767 по стране — там, где наблюдатели сумели сфотографировать протоколы и данные с которых уже обработаны. Суммарная явка по этим участкам согласно протоколам комиссий на 4 августа составила 34 471 человек. По данным наблюдателей, которые вели подсчет людей, входивших на участки, — 22 149 человек. То есть в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели.


Фото: «Честные люди»

— Есть основания полагать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности, — считают представители «Честных людей».

В качестве примера общественная платформа приводит три участка в Минске, где, по мнению наблюдателей, явка завышена почти в восемь раз:

  • участок № 37 (ул. Янки Лучины, 16, государственное учреждение образования «Средняя школа № 130 г. Минска имени Рут Уоллер»): данные наблюдателей — 33 человека, данные по протоколу — 209 человек;

  • участок № 36 (ул. Янки Лучины, 16, государственное учреждение образования «Средняя школа № 130 г. Минска имени Рут Уоллер»): данные наблюдателей — 35 человек, данные протокола — 217 человек;

  • участок № 70 (ул. Шугаева, 15/1, государственное учреждение образования «Гимназия № 38 г. Минска»): данные наблюдателей — 29 человек, данные по протоколу — 247 человек.

Напомним, ранее некоторые независимые наблюдатели рассказали о том, с какими сложностями столкнулись на участках: им всячески препятствуют следить за избирательным процессом, а также под различными предлогами удаляют с участков, в том числе с помощью милиции.

По итогам двух дней голосования инициатива «Честные люди» заявила о том, что по всей стране было задержано 14 их наблюдателей, 11 из которых ожидают суда по факту административного правонарушения или уже отбывают арест.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальные данные явки избирателей 4 августа могут быть завышены. Такой вывод можно сделать из данных наблюдателей общественной платформы «Честные люди» по...
 
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