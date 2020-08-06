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«Честные люди»: в протоколах комиссий учтено в полтора раза больше избирателей, чем посчитали наблюдатели
06.08.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Официальные данные явки избирателей 4 августа могут быть завышены. Такой вывод можно сделать из данных наблюдателей общественной платформы «Честные люди» по итогам первого дня досрочного голосования.
Инициатива «Честные люди» проанализировала информацию по 605 участкам из 5767 по стране — там, где наблюдатели сумели сфотографировать протоколы и данные с которых уже обработаны. Суммарная явка по этим участкам согласно протоколам комиссий на 4 августа составила 34 471 человек. По данным наблюдателей, которые вели подсчет людей, входивших на участки, — 22 149 человек. То есть в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели.
— Есть основания полагать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности, — считают представители «Честных людей».
В качестве примера общественная платформа приводит три участка в Минске, где, по мнению наблюдателей, явка завышена почти в восемь раз:
Напомним, ранее некоторые независимые наблюдатели
По итогам двух дней голосования инициатива «Честные люди»
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«Честные люди»: в протоколах комиссий учтено в полтора раза больше избирателей, чем посчитали наблюдатели
Официальные данные явки избирателей 4 августа могут быть завышены. Такой вывод можно сделать из данных наблюдателей общественной платформы «Честные люди» по...
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