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МИД России: Задержанные в Беларуси россияне должны вернуться на родину, их вина не доказана
06.08.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД РФ настаивают на возвращении задержанных в Беларуси россиян на родину. Это заявление во время брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Еще раз повторяем. Вина задержанных в Беларуси граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию, — заявила Мария Захарова.
Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участников частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси
5 августа состоялся
Также сегодня, 6 августа, Александр Лукашенко
— Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем, — отметил Лукашенко.
Он также призвал «не пугать последствиями» за задержание 33 россиян.
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- Еще раз повторяем. Вина задержанных в Беларуси граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию, - заявила Мария Захарова.
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