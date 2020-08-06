МИД России: Задержанные в Беларуси россияне должны вернуться на родину, их вина не доказана

Источник материала: Tut.by

В МИД РФ настаивают на возвращении задержанных в Беларуси россиян на родину. Это заявление во время брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.



Мария Захарова. Фото: Reuters

— Еще раз повторяем. Вина задержанных в Беларуси граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию, — заявила Мария Захарова.

Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участников частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил , что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Российская сторона заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Во время послания президент Беларуси отметил , что их конечной точкой была Беларусь.

5 августа состоялся разговор президентов Беларуси и Украины, где Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера». 6 августа Украина направила Беларуси запрос о выдаче ей задержанных «боевиков ЧВК Вагнера».

Также сегодня, 6 августа, Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «бойцами ЧВК».

— Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем, — отметил Лукашенко.

Он также призвал «не пугать последствиями» за задержание 33 россиян.