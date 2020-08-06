ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: против Беларуси идет гибридная война, но мы даже не знаем, кто они

06.08.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что против Беларуси ведется гибридная война, но не знает, кто ее ведет. Поэтому он ждет «пакостей» с любой стороны, пишет «Звязда».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент обратил внимание руководства МВД: правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и выявления подозрительных особ должны активно взаимодействовать с населением. Он заявил, что «в стране задержаны много людей, целью которых является дестабилизация обстановки в Беларуси и что многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан.

— Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно „любят“ — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем, — отметил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.

— Не важно, американец, госдеповец, принадлежишь ли к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги (судя по всему речь идет о политтехнологе Виталии Шклярове — прим. TUT.BY). Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Думал: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, — отметил он. — Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало».

Он также похвалил не только правоохранительные органы, милицию, местные власти, и простых белорусов.

— Молодцы белорусы. По информации людей задержали всех. Люди посмотрели вокруг себя. Увидели — ба, их же вчера не было, но они появились. Информацию — в МВД, КГБ. Нашли, кого в лесу, кого из-под плинтусов, повытягивали. Только с подачи людей, — заявил Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Какие тренды будут влиять на валюту в Беларуси? Интервью с Александром Сабодиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика