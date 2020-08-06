Лукашенко: против Беларуси идет гибридная война, но мы даже не знаем, кто они

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что против Беларуси ведется гибридная война, но не знает, кто ее ведет. Поэтому он ждет «пакостей» с любой стороны, пишет «Звязда» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент обратил внимание руководства МВД: правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и выявления подозрительных особ должны активно взаимодействовать с населением. Он заявил, что «в стране задержаны много людей, целью которых является дестабилизация обстановки в Беларуси и что многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан.

— Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно „любят“ — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем, — отметил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.

— Не важно, американец, госдеповец, принадлежишь ли к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги (судя по всему речь идет о политтехнологе Виталии Шклярове — прим. TUT.BY). Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Думал: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, — отметил он. — Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало».

Он также похвалил не только правоохранительные органы, милицию, местные власти, и простых белорусов.

— Молодцы белорусы. По информации людей задержали всех. Люди посмотрели вокруг себя. Увидели — ба, их же вчера не было, но они появились. Информацию — в МВД, КГБ. Нашли, кого в лесу, кого из-под плинтусов, повытягивали. Только с подачи людей, — заявил Лукашенко.