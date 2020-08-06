«Предупредили об ответственности за мероприятия». Начштаба Тихановской Марию Мороз возили на беседу

Источник материала: Tut.by

Начальника штаба Светланы Тихановской Марию Мороз у литовского посольства «на разговор» пригласили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом, рассказала TUT.BY Мороз.



Мария Мороз слева. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Подъехала машина, представились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пригласили в машину, отвезли в отделение на Немиге на разговор. Там предупредили об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий». Речь шла не только о 6 августа, а вообще обо всех мероприятиях, — рассказала TUT.BY Мария Мороз.

Напомним, Мария Мороз перестала выходить на связь днем 6 августа. Как рассказали в штабе Тихановской, она была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу.