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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнется 7 августа В реактор первого энергоблока Белоруской атомной электростанции завтра будет произведена загрузка ядерного топлива, сообщает Минэнергетики. Это один из этапов...

В реактор первого энергоблока Белоруской атомной электростанции завтра будет произведена загрузка ядерного топлива, сообщает Минэнергетики. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию. Разрешение выдало и МЧС. Всего в августе в активную зону реактора будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом. Напомним, энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели с суммарной мощностью 2400 мегаватт.