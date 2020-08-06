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Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнется 7 августа
06.08.2020 13:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ реактор первого энергоблока Белоруской атомной электростанции завтра будет произведена загрузка ядерного топлива, сообщает Минэнергетики. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию. Разрешение выдало и МЧС. Всего в августе в активную зону реактора будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом. Напомним, энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели с суммарной мощностью 2400 мегаватт.
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В реактор первого энергоблока Белоруской атомной электростанции завтра будет произведена загрузка ядерного топлива, сообщает Минэнергетики. Это один из этапов...
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