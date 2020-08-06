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Белкоммунмаш поставит столице 9 электробусов
06.08.2020 14:00 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Минске будут курсировать электробусы на базе литиевых батарей. Новую технику (а это 9 единиц) до конца года Минсктрансу поставит Белкоммунмаш. Автономный ход такого городского транспорта - порядка 50 километров, а суточный пробег может составить целых 300. Пассажирский салон и кабину водителя оборудуют кондиционерами и камерами наблюдения, установят USB-розетки и WiFi-роутер. Предусмотрены и так называемые теплые кнопки. На остановке будут открываться не все двери сразу, а только те, через которые пассажиры собираются войти или выйти.
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В Минске будут курсировать электробусы на базе литиевых батарей. Новую технику (а это 9 единиц) до конца года Минсктрансу поставит Белкоммунмаш. Автономный ход...
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