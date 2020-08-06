«Мне 23, мужу 21, есть двое детей до 3 лет. Мы можем взять льготный кредит?». Юрист подробно объясняет нюансы получения льгот на жилье

Читатель под ником anka12011989 спрашивает: «Мы стоим на очереди в Минске, но по закону, написав заявление в Минской области, нас внесли в очередь и там. При предложении участка там, можно ли воспользоваться правом на льготный кредит для строительства? Стоим как молодая семья. В Минске очень долго ждать, вот решили попробовать так. Но говорят в администрации, что в этом случае кредита не будет».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», что бы хоть как то разобраться с многолетней очередью на сегодняшний день местными исполнительными комитетами принято решение выдавать субсидию только ставшим на учет до 1 июля 2008 года (за исключением отдельных категорий граждан, прямо предусмотренных законодательством Республики Беларусь – многодетные, силовики, с детьми-инвалидами и т.д.). Возможно, это и имели в виду в местном исполнительном комитете.

А может просто не увидели оснований для господдержки, так как просто относится к категории молодая семья недостаточно, необходимо еще относится к категории малообеспеченных и иметь двоих несовершеннолетних детей (абзац семнадцатый части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»).

В любом случае, если Вам по данному вопросу на словах дают отрицательный ответ, обратитесь в местный исполнительный комитет в письменной форме, что бы Вам предоставили официальный письменный ответ с обоснованием отказа.

Людмила Александрова так описывает сложившуюся ситуацию: Состоим в очереди на улучшение жилищных условий как молодая семья, воспитывающая ребенка-инвалида с детства, с 2016 года. В общей очереди стоим с 2012 года. От работы я так же стою от 2018 года. Вопрос в следующем. Работа предлагает построиться под хороший процент. Возможно, ли мне как то воспользоваться субсидией? Может, есть вид, какой либо помощи? У нас строят только для многодетных и не известно будет ли нам что. На учёт в исполкоме мы стали по "нехватке квадратов».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Следует иметь в виду, что субсидия предоставляется не на любое строительство граждан, а только гражданам, осуществляющим строительство:

жилых помещений в экономичных многоквартирных и блокированных жилых домах типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Министерством архитектуры и строительства,

также в многоквартирных и блокированных жилых домах иных проектов (серий), проектная документация на строительство которых утверждена в установленном порядке до 1 июня 2013 г.;

строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов;

реконструкцию жилых помещений (часть первая подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Соответственно, если по месту работы подошла Ваша очередь как нуждающихся в улучшении жилищных условий и строительство будет осуществляться в экономичном многоквартирном и блокированном жилом доме типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Министерством архитектуры и строительства, то Вы сможете воспользоваться субсидией. Если жилой дом не входит в данный перечень, то в субсидии Вам откажут.

В любом случае Вам по данному вопросу необходимо обратиться в местный исполнительный комитет по месту нахождения организации (предприятия), в которой(-ом) Вы состоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Местный исполнительный комитет более детально изучит всю информацию и если субсидия Вам положена, то ее предоставят.