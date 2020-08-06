«Мне 23, мужу 21, есть двое детей до 3 лет. Мы можем взять льготный кредит?». Юрист подробно объясняет нюансы получения льгот на жилье

Что делать, если на работе предлагают построить жилье под выгодный процент, но семья состоит в очереди нуждающихся и надеется на субсидию от государства? Как построить жилье молодой семье, где есть двое детей до 3 лет? Можно ли построить дом в Минской области, если очереди в Минске ждать слишком долго? В сегодняшней рубрике «Вопрос-ответ» как никогда много ответов о получении льготных кредитов и предоставлении субсидий. Эксперты рынка прокомментировали эти и другие ситуации, описанные читателями Realt.by.
Читатель под ником anka12011989 спрашивает: «Мы стоим на очереди в Минске, но по закону, написав заявление в Минской области, нас внесли в очередь и там. При предложении участка там, можно ли воспользоваться правом на льготный кредит для строительства? Стоим как молодая семья. В Минске очень долго ждать, вот решили попробовать так. Но говорят в администрации, что в этом случае кредита не будет».
— Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», что бы хоть как то разобраться с многолетней очередью на сегодняшний день местными исполнительными комитетами принято решение выдавать субсидию только ставшим на учет до 1 июля 2008 года (за исключением отдельных категорий граждан, прямо предусмотренных законодательством Республики Беларусь – многодетные, силовики, с детьми-инвалидами и т.д.). Возможно, это и имели в виду в местном исполнительном комитете.
А может просто не увидели оснований для господдержки, так как просто относится к категории молодая семья недостаточно, необходимо еще относится к категории малообеспеченных и иметь двоих несовершеннолетних детей (абзац семнадцатый части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»).
В любом случае, если Вам по данному вопросу на словах дают отрицательный ответ, обратитесь в местный исполнительный комитет в письменной форме, что бы Вам предоставили официальный письменный ответ с обоснованием отказа.
Людмила Александрова так описывает сложившуюся ситуацию: Состоим в очереди на улучшение жилищных условий как молодая семья, воспитывающая ребенка-инвалида с детства, с 2016 года. В общей очереди стоим с 2012 года. От работы я так же стою от 2018 года. Вопрос в следующем. Работа предлагает построиться под хороший процент. Возможно, ли мне как то воспользоваться субсидией? Может, есть вид, какой либо помощи? У нас строят только для многодетных и не известно будет ли нам что. На учёт в исполкоме мы стали по "нехватке квадратов».
— Следует иметь в виду, что субсидия предоставляется не на любое строительство граждан, а только гражданам, осуществляющим строительство:
жилых помещений в экономичных многоквартирных и блокированных жилых домах типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Министерством архитектуры и строительства,
также в многоквартирных и блокированных жилых домах иных проектов (серий), проектная документация на строительство которых утверждена в установленном порядке до 1 июня 2013 г.;
строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов;
реконструкцию жилых помещений (часть первая подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
Соответственно, если по месту работы подошла Ваша очередь как нуждающихся в улучшении жилищных условий и строительство будет осуществляться в экономичном многоквартирном и блокированном жилом доме типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Министерством архитектуры и строительства, то Вы сможете воспользоваться субсидией. Если жилой дом не входит в данный перечень, то в субсидии Вам откажут.
В любом случае Вам по данному вопросу необходимо обратиться в местный исполнительный комитет по месту нахождения организации (предприятия), в которой(-ом) Вы состоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Местный исполнительный комитет более детально изучит всю информацию и если субсидия Вам положена, то ее предоставят.
Читатель под ником id182343990 спрашивает: «Мне 23 мужу 21. У нас двое детей до 3 лет. Стали на учёт на улучшение жилищных условий. Какие льготы нам возможны? Можем ли мы взять льготный кредит, и под какой процент?»
— По общим основаниям воспользоваться государственной поддержкой можно лишь тогда, когда подошла очередь, так как одним из основополагающих принципов государственной поддержки является принцип очередности. То есть, в любом случае ждать своей очереди.
Когда очередь подойдет, то на сегодняшний день право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений предоставляется малообеспеченным гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по дополнительным основаниям, предусмотренным организациями в коллективных договорах), из числа молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов.
В соответствии с абзацем пятым части четвертой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», проценты за пользование льготными кредитами в течение срока их погашения устанавливаются для вышеперечисленной категории граждан в размере 5 процентов годовых.
Однако следует иметь в виду, что государственная поддержка по этому указу постепенно сокращается. На его основе, в основном, уже ведется обслуживание выданных ранее кредитов.
Новые договора по данному указу могут заключаться только при наличии свободных денежных средств, а так как свободных денежных средств попросту нет, то по факту с 2018 года основным законодательным актом на сегодняшний день, по которому оказывается государственная поддержка при строительстве (реконструкции) жилых помещений уже, по сути, стал Указ Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», регулирующий вопросы адресного субсидирования (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений и субсидии на погашение основного долга по этим кредитам).
Читатель под ником nikolaj-sapun спрашивает: «Примерная стоимость одного квадратного метра при долевой продаже однокомнатной квартиры. Пятый этаж пятиэтажного панельного дома в Чижовке. Квартира в плохом состоянии. Продается две третьих квартиры».
— В продаже доли квартиры нет такого понятия, как цена квадратного метра. Есть объект и конкурентное окружение, цена зависит от экономической ситуации на рынке недвижимости, от количества аналогичных объектов, от того, как продавать и может колебаться на 10-20%. Вы продаёте 2/3 квартиры. Покупатель будет покупать не долю собственности, а изолированную комнату или комнаты, если комнаты одинаковы, вы сможете продать только одну из них.
Читатель под ником YAR1502 спрашивает: «Как стать нуждающейся в улучшении жилищных условий семье с 1 ребенком! Я с 2013 года имею в собственности с привлечением льготного кредита однокомнатную квартиру (кредит еще не выплатила). В 2014 году вышла замуж и родила ребенка. Муж прописан у матери, которая является собственницей 2-х комнатной квартиры в Минске. Будут ли считаться квадратные метры матери мужа при постановке на учет меня и ребенка? 5 лет прошло с момента получения льготного кредита. Какой есть вариант стать нуждающимися? Муж у меня не прописан».
— В Вашем случае изначально просматривается такое самодостаточное основание как проживающие в однокомнатной квартире с другим гражданином независимо от его пола (в том числе независимо от того, являются они или не являются близкими родственниками), кроме супругов (подпункт 1.10 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З). Площадь квартиры матери Вашего мужа при данном основании никак не учитывается.
Однако в данной ситуации проблема состоит в том, что Ваш муж является членом Вашей семьи даже не проживая с Вами, а местные исполнительные комитеты исходят из того, что Жилищный кодекс Республики Беларусь не допускает постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий только одного из членов семьи. Семья в полном составе вправе состоять на таком учете по месту жительства, а также по месту работы каждого ее члена.
Соответственно по Вышеуказанному основанию Вам должны отказать и рассматривать Вашу ситуацию будут с учетом мужа по нехватке метража.