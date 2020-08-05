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Участник телеграм-канала «Армия с народом» стал фигурантом «дела Тихановского». Его признали политзаключенным
06.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанному участнику телеграм-канала «Армия с народом» Сергею Коршуну предъявлено обвинение в организации и подготовке групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Правозащитники признали его политзаключенным. Об этом
Коршуну предъявили обвинение по ч. 1 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) и ч. 2 (Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) ст. 342 УК Беларуси. Об этом правозащитникам сообщили родственники Сергея Коршуна.
Известно также, что пятого августа в доме сестры Коршуна прошел обыск. Были изъяты два ноутбука, старый планшет и телефон. Обыск также прошел на даче семьи, где находится мать Сергея.
Правозащитники
Сергей Коршун ранее служил в милиции, ушел по собственному желанию в звании капитана.
Его
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Участник телеграм-канала «Армия с народом» стал фигурантом «дела Тихановского». Его признали политзаключенным
Известно также, что пятого августа в доме сестры Коршуна прошел обыск. Были изъяты два ноутбука, старый планшет и телефон. Обыск также прошел на даче семьи, где...
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