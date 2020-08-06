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Юрий Назаров: Инновационные центры в Беларуси должны развиваться
06.08.2020 09:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTИнновационные центры в Беларуси должны развиваться. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения инновационного центра "Горизонт". Холдинг стал радиотехническим кластером, объединяющим идеи, бизнес и технологии в сфере промышленной и потребительской электроники, самолетостроения и автокомпонентов для электротранспорта. "В инновационном центре создают решения, повышающие конкурентоспособность белорусской техники", - отметил вице-премьер.
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Инновационные центры в Беларуси должны развиваться. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения инновационного центра...
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