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Юрий Назаров: Инновационные центры в Беларуси должны развиваться

06.08.2020 09:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Инновационные центры в Беларуси должны развиваться. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения инновационного центра "Горизонт". Холдинг стал радиотехническим кластером, объединяющим идеи, бизнес и технологии в сфере промышленной и потребительской электроники, самолетостроения и автокомпонентов для электротранспорта. "В инновационном центре создают решения, повышающие конкурентоспособность белорусской техники", - отметил вице-премьер.
 
 
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Инновационные центры в Беларуси должны развиваться. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения инновационного центра...
 
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