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На торгах 6 августа рубль сдал к трем валютам

06.08.2020 14:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 августа прошли очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN 0,0007 — до 2,4376 рубля.

Евро вырос на BYN 0,0084 — до 2,8905 рубля.

Российский рубль подорожал на BYN 0,0046 — до 3,3334 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар вырос на BYN 0,0007 - до 2,4376 рубля.
 
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