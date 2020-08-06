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На торгах 6 августа рубль сдал к трем валютам
06.08.2020 14:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 августа прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0007 — до 2,4376 рубля.
Евро вырос на BYN 0,0084 — до 2,8905 рубля.
Российский рубль подорожал на BYN 0,0046 — до 3,3334 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вырос на BYN 0,0007 - до 2,4376 рубля.
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