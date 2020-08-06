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Президент объяснил высокую явку на досрочном голосовании
06.08.2020 14:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко внимательно следит за ходом избирательной кампании. Об этом он заявил во время
Президент считает, что «очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят».
— Достойно, красиво идут люди. Никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно. Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. У нас избирательные участки. Все идут туда и голосуют. И мы должны обеспечить этот процесс, — сказал глава государства.
— Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим, — подчеркнул президент.
Напомним, за два дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси
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Президент Беларуси Александр Лукашенко внимательно следит за ходом избирательной кампании.
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