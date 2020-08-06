Президент объяснил высокую явку на досрочном голосовании

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко внимательно следит за ходом избирательной кампании. Об этом он заявил во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент считает, что «очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят».

— Достойно, красиво идут люди. Никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно. Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. У нас избирательные участки. Все идут туда и голосуют. И мы должны обеспечить этот процесс, — сказал глава государства.

— Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим, — подчеркнул президент.

Напомним, за два дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 12,75 процента . Основной день голосования пройдет 9 августа. На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.