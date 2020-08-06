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«Мы не будем провоцировать людей». Митинга Тихановской не будет
06.08.2020 14:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Команда кандидата в президенты Светланы Тихановской приняла решение не проводить агитационный митинг в парке Дружбы народов в четверг вечером, рассказала TUT.BY пресс-секретарь кандидата Анна Красулина
— На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей. Как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планируют в 19.00 посетить праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере, — заявила Красулина.
В штабе также уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом.
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Поэтому утром 6 августа команда Тихановской попыталась установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. В то время там уже были
Ольга Ковалькова объехала и остальные пять площадок, определенных городом для проведения агитационных митингов, но и там все было занято какими-то мероприятиями. В парке 50-летия Октября траву между плиток сегодня решили прополоть. В Киевском сквере, когда туда пришла Ковалькова, стояли две поливочные машины. На вопрос доверенного лица, зачем две, коммунальники ответили: «Будем траву между плиток поливать». Кроме того, там расставлены стулья и картины. По некоторй информации сегодня там пройдет «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».
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