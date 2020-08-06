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«Мы не будем провоцировать людей». Митинга Тихановской не будет

06.08.2020 14:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда кандидата в президенты Светланы Тихановской приняла решение не проводить агитационный митинг в парке Дружбы народов в четверг вечером, рассказала TUT.BY пресс-секретарь кандидата Анна Красулина


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей. Как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планируют в 19.00 посетить праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере, — заявила Красулина.

В штабе также уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом.

Сегодня днем сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией предупредили начальника штаба Тихановской Марию Мороз об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий».

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Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 1 августа анонсировала новый большой митинг в Минске. Он должен был состояться 6 августа, в парке Дружбы народов.

3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов, с 17.00 до 21.30, праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск.

После подачи жалобы в ЦИК и Мингорисполком на решение местных властей, команда Тихановской заявила, что митинг будет, несмотря на городское мероприятие. Ответа от городских властей на жалобу в штабе не получили, но вечером 5 августа стало известно, что Мингорисполком якобы прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята. Ответ города был размещен в одном из телеграм-каналов. Штаб заявил, что не получал официального ответа.

Поэтому утром 6 августа команда Тихановской попыталась установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. В то время там уже были военные, которые готовили технику и укладывали рельсы для празднования Дня железнодорожных войск. Команде кандидата разгрузить автомобиль с оборудованием не удалось — сотрудники ГАИ закрыли въезд в парк.


В парке военные даже рельсы уложили — праздничное мероприятие будет посвящено железнодорожным войскам. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ольга Ковалькова объехала и остальные пять площадок, определенных городом для проведения агитационных митингов, но и там все было занято какими-то мероприятиями. В парке 50-летия Октября траву между плиток сегодня решили прополоть. В Киевском сквере, когда туда пришла Ковалькова, стояли две поливочные машины. На вопрос доверенного лица, зачем две, коммунальники ответили: «Будем траву между плиток поливать». Кроме того, там расставлены стулья и картины. По некоторй информации сегодня там пройдет «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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