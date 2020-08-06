﻿ МАРТ дополнил перечень пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в общепите. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МАРТ дополнил перечень пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в общепите

06.08.2020 15:38 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Столовые приборы из пластика в стоп-листе. МАРТ дополнил перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в общепите. К черному списку добавились вилки, ножи и ложки. Ими нельзя будет пользоваться с 1 января 2021 года. 

Запрет, напомним, коснется также одноразовых пластиковых палочек для размешивания напитков, трубочек, чашек, контейнеров и ланч-боксов. Вместе с тем кулинарные полуфабрикаты и кондитерские изделия по-прежнему можно будет упаковать в пластиковую тару.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столовые приборы из пластика в стоп-листе. МАРТ дополнил перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в общепите. К...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Мы не будем провоцировать людей». Митинга Тихановской не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика