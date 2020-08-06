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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ дополнил перечень пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в общепите Столовые приборы из пластика в стоп-листе. МАРТ дополнил перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в общепите. К...

Столовые приборы из пластика в стоп-листе. МАРТ дополнил перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в общепите. К черному списку добавились вилки, ножи и ложки. Ими нельзя будет пользоваться с 1 января 2021 года.Запрет, напомним, коснется также одноразовых пластиковых палочек для размешивания напитков, трубочек, чашек, контейнеров и ланч-боксов. Вместе с тем кулинарные полуфабрикаты и кондитерские изделия по-прежнему можно будет упаковать в пластиковую тару.