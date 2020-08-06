Гендиректор «Белэнерго» — об интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны и перспективах развития энергетического комплекса

Источник материала: Полесская правда



Атомный драйвер экономики

Белорусская АЭС готовится к физическому пуску первого энергоблока, а в последствии и к энергетическому. На втором же блоке продолжаются пусконаладочные работы. Специалисты отмечают — атомная станция позволит сократить выброс парниковых газов на 10 миллионов тонн в год. Ощутима и экономическая выгода: ввод станции позволит заместить до 5 миллиардов кубометров природного газа и снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95 до 60 процентов. Также атомная энергетика станет мощным драйвером развития «зеленой экономики». Это новые технологии и шаг вперед. Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему и какие дальнейшие перспективы энергетического комплекса страны, об этом в интервью корреспонденту газеты «Рэспублiка» рассказал генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд.

Об интеграции БелАЭС

— Павел Владимирович, в ближайшее время запланирован физический пуск первого блока БелАЭС. Как будет встроена станция в энергосистему страны и как будет работать этот комплекс страны?

— Для начала напомню, что Правительством утвержден Комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, в котором определен комплекс мер по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему Республики Беларусь. Он как раз и предусматривает реализацию технических, экономических, правовых и организационных мер, основными результатами которых должны стать ввод Белорусской АЭС и ее эффективная интеграция в энергетическую систему.

Что касается технических мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, то они направлены на обеспечение резервирования генерирующих мощностей при отключении одного из блоков АЭС и на обеспечение прохождения ночного минимума электропотребления.

Для резервирования энергоблока АЭС на случай непланового останова запланировано строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок суммарной мощностью 800 МВт. Завершение реализации проектов предусмотрено в 2021 году. В настоящее время по всем проектам разрабатывается проектно-сметная документация, определен поставщик оборудования — шведская компания Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Важный момент. Для выравнивания графика электрических нагрузок в часы минимума электропотребления предусмотрена установка электрокотлов на тепловых электрических станциях и мини-ТЭЦ организаций, входящих в состав «Белэнерго», суммарной мощностью до 760 МВт и установка электрокотлов в котельных организаций, входящих в состав «Белэнерго», суммарной мощностью до 156 МВт. На данный момент приняты в эксплуатацию 5 объектов суммарной мощностью 196 МВт, оставшиеся 15 объектов с суммарной мощностью электрокотлов 720 МВт запланированы к приемке в эксплуатацию в текущем году.

Также запланированы предпроектная проработка и установка электрокотлов в котельных организаций, не входящих в состав «Белэнерго», суммарной мощностью до 200 МВт в период до 2025 года.

Напомню, с 2014 по 2018 год осуществлена реализация инвестиционного проекта «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой». Строительство объекта осуществлялось в целях организации электрической связи Белорусской АЭС с энергосистемой Республики Беларусь. В рамках реализации проекта обеспечено строительство воздушных линий электропередачи 330 кВ протяженностью 1032,5 км, реконструкция 672,4 км действующих ВЛ 330 кВ, реконструкция 4 подстанций 330 кВ, а также строительство новой ПС 330 кВ «Поставы». Для подключения оборудования Белорусской АЭС к электрическим сетям энергосистемы осуществлено строительство семи новых ВЛ 330 кВ.