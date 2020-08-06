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В Киевском сквере в срочном порядке выставили оцепление из милиции
06.08.2020 16:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Киевском сквере, где сегодня проходит «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» в срочном порядке выставлено оцепление из сотрудников милиции, натянута ограждающая лента. Всех, кто хочет пройти на праздник, досматривают.
Еще утром 6 августа в Киевском сквере не было ни ограждения, ни дежурящих милиционеров. Они приехали в сквер после 15 часов, сразу после заявления Светланы Тихановской, что она планирует вечером прийти на городской праздник. Сейчас в сквере идет концерт, всех, кто хочет пройти на него, досматривают.
Киевский сквер — одна из площадок, определенных городом для проведения агитационных митингов кандидатов в президенты.
На днях стало известно, что все шесть мест, выделенных для агитации, Минске">понадобились местным властям для районных праздников.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планировала
Команда Тихановской утром 6 августа попыталась провезти и установить сцену в парке Дружбы народов, но ГАИ
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Еще утром 6 августа в Киевском сквере не было ни ограждения, ни дежурящих милиционеров. Они приехали в сквер после 15 часов, сразу после заявления Светланы...
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