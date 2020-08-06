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В Киевском сквере в срочном порядке выставили оцепление из милиции

06.08.2020 16:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Киевском сквере, где сегодня проходит «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» в срочном порядке выставлено оцепление из сотрудников милиции, натянута ограждающая лента. Всех, кто хочет пройти на праздник, досматривают.


Еще утром 6 августа в Киевском сквере не было ни ограждения, ни дежурящих милиционеров. Они приехали в сквер после 15 часов, сразу после заявления Светланы Тихановской, что она планирует вечером прийти на городской праздник. Сейчас в сквере идет концерт, всех, кто хочет пройти на него, досматривают.


Киевский сквер — одна из площадок, определенных городом для проведения агитационных митингов кандидатов в президенты.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На днях стало известно, что все шесть мест, выделенных для агитации, Минске">понадобились местным властям для районных праздников.


Утром в Киевский сквер приехали две поливочные машины. На вопрос доверенного лица Тихановской, зачем две, коммунальники ответили: «Будем траву между плиток поливать».

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планировала провести новый большой митинг в Минске 6 августа, в парке Дружбы народов. 3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск.

Команда Тихановской утром 6 августа попыталась провезти и установить сцену в парке Дружбы народов, но ГАИ не пропустило в парк машину с оборудованием.

Днем сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией предупредили начальника штаба Тихановской Марию Мороз об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий». После этого Тихановская приняла решение не проводить митинг в парке Дружбы народов, и, как гражданин, прийти в Киевский сквер.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще утром 6 августа в Киевском сквере не было ни ограждения, ни дежурящих милиционеров. Они приехали в сквер после 15 часов, сразу после заявления Светланы...
 
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