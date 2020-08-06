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Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнётся 7 августа
06.08.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начнется 7 августа, сообщила корреспонденту
Всего в августе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главной их особенностью является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.
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