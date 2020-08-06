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Один из создателей инициативы «Честные люди» находится в СИЗО КГБ

06.08.2020 17:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанный 4 августа руководитель инициативы «Честные люди» Илья Шапотковский находится в СИЗО КГБ. Об этом «Радыё Свабода» сообщила мать Шапотковского.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По ее словам, сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором Шапотковский ехал в Минск, после чего его задержали и доставили к нему домой в Ратомку, где восемь сотрудников милиции провели обыск.

После обыска милиционеры увезли Шапотковского. Пока что ему не предъявлено обвинение. 5 августа Шапотковского допрашивали, но адвокат не сообщила никаких подробностей, сказав что «пока не может говорить».

Напомним, 4 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали Илью Шапотковского. По предварительной информации центра, Шапотковский задержан по «делу Белгазпромбанка». 

Илья Шапотковский с первых дней существования штаба Виктора Бабарико принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей. После отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на выборах президента Илья активно участвовал в работе инициативы «Честные люди». О себе рассказывает: «отец троих детей, бизнесмен в разных сферах, в том числе в финтехе, который координирует проекты».

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором Шапотковский ехал в Минск, после чего его задержали и доставили к нему домой в Ратомку, где восемь сотрудников...
 
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