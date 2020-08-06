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Такого еще не было. Realt.by запускает новый уникальный проект о ремонте в новостройке

06.08.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

У нас для вас отличная новость: портал о недвижимости Realt.by запускает новый уникальный проект. Он будет полезен как для специалистов, которые трудятся в сфере строительства, так и для обычных жителей нашей страны (и не только), которые собираются делать дома ремонт или покупать новостройку. Все подробности читайте и смотрите в тизере.

Такого еще не было. Realt.by запускает новый уникальный проект о ремонте в новостройке

На youtube-канале портала о недвижимости Realt.byсовсем скоро стартует новый уникальный проект, который будет полезен всем, у кого есть собственное жилье, или тем, кто собирается покупать новостройку.

Суть проекта проста: минчане купили квартиру в новостройке, пригласили съемочную команду Realt.by, чтобы показать, что ремонт – это не то, что рассказывают в красивых передачах по ТВ или пишут в рекламных текстах производители строительных материалов. При помощи нашего технадзора мы будем выполнять все этапы ремонта: от приемки квартиры до расстановки мебели. Мы расскажем, зачем нужен дизайн-проект, как правильно выбрать подрядчика для тех или иных работ, на что нужно обращать внимание при выборе материалов, какие ошибки допускают «специалисты», выполняя различные работы и на чем подловить нерадивого работника. Каждый этап ремонта мы будем показывать и подробно разжевывать.

Уникальность проекта в том, что он поистине народный, без вмешательства каких-то заинтересованных компаний или лиц. У нас нет идеальных специалистов, которые будут выполнять свою работу в белой рубашке, не допуская никаких ошибок. Накосячил плиточник – люди должны это увидеть. Магазин привез сломанный унитаз – мы покажем, что это за магазин. Электрик срывает сроки – нечего было подписываться выполнять работы на камеру.

И вишенка на тортике – реально ли голые стены квартиры в новостройке превратить в уютное жилье со всей мебелью за 2 месяца и скромный бюджет? Об этом расскажем в нашем новом проекте "Re:Монт" на Realt.by.

Смотрите тизер, подписывайтесь на канал, нажимайте «колокольчик», чтобы не пропустить первую серию. Ее ждать осталось совсем недолго.

Такого еще не было. Realt.by запускает новый уникальный проект о ремонте в новостройке

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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У нас для вас отличная новость: портал о недвижимости Realt.by запускает новый уникальный проект. Он будет полезен как для специалистов, которые трудятся в сфере...
 
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