Такого еще не было. Realt.by запускает новый уникальный проект о ремонте в новостройке

На youtube-канале портала о недвижимости Realt.byсовсем скоро стартует новый уникальный проект, который будет полезен всем, у кого есть собственное жилье, или тем, кто собирается покупать новостройку.

Суть проекта проста: минчане купили квартиру в новостройке, пригласили съемочную команду Realt.by, чтобы показать, что ремонт – это не то, что рассказывают в красивых передачах по ТВ или пишут в рекламных текстах производители строительных материалов. При помощи нашего технадзора мы будем выполнять все этапы ремонта: от приемки квартиры до расстановки мебели. Мы расскажем, зачем нужен дизайн-проект, как правильно выбрать подрядчика для тех или иных работ, на что нужно обращать внимание при выборе материалов, какие ошибки допускают «специалисты», выполняя различные работы и на чем подловить нерадивого работника. Каждый этап ремонта мы будем показывать и подробно разжевывать.

Уникальность проекта в том, что он поистине народный, без вмешательства каких-то заинтересованных компаний или лиц. У нас нет идеальных специалистов, которые будут выполнять свою работу в белой рубашке, не допуская никаких ошибок. Накосячил плиточник – люди должны это увидеть. Магазин привез сломанный унитаз – мы покажем, что это за магазин. Электрик срывает сроки – нечего было подписываться выполнять работы на камеру.

И вишенка на тортике – реально ли голые стены квартиры в новостройке превратить в уютное жилье со всей мебелью за 2 месяца и скромный бюджет? Об этом расскажем в нашем новом проекте "Re:Монт" на Realt.by.

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