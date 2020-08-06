ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«День железнодорожных войск» и «День открытых дверей». Что происходит в Минске в четверг вечером

06.08.2020 18:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В четверг вечером в Минске проходит сразу несколько городских мероприятий: в парке Дружбы народов — праздник в честь Дня железнодорожных войск, в Киевском сквере — «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». Нюанс в том, что для проведения мероприятий городские власти выбрали площадки, определенные для агитационных митингов кандидатов в президенты.


Утром августа в парке Дружбы народов готовились к вечернему мероприятию. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, Светлана Тихановская отменила запланированный на 6 августа агитационный митинг в парке Дружбы народов, чтобы не провоцировать людей. Ранее площадку заняла администрация Советского района, устроив там празднование Дня железнодорожных войск.

Светлана Тихановская, а также члены объединенных штабов Мария Колесникова и Вероника Цепкало планируют, как граждане Республики Беларусь, прийти в Киевский сквер на «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».


«Битва» за площадку для агитационных митингов кандидатов на Бангалор

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 1 августа анонсировала новый большой митинг в Минске. Он должен был состояться 6 августа, в парке Дружбы народов.

3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов, с 17.00 до 21.30, праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск.

После подачи жалобы в ЦИК и Мингорисполком на решение местных властей, команда Тихановской заявила, что митинг будет, несмотря на городское мероприятие. Ответа от городских властей на жалобу в штабе не получили, но вечером 5 августа стало известно, что Мингорисполком якобы прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята. Ответ города был размещен в одном из телеграм-каналов. Штаб заявил, что не получал официального ответа.

Поэтому утром 6 августа команда Тихановской попыталась установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. В то время там уже были военные, которые готовили технику и укладывали рельсы для празднования Дня железнодорожных войск. Команде кандидата разгрузить автомобиль с оборудованием не удалось — сотрудники ГАИ закрыли въезд в парк.

Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова объехала и остальные пять площадок, определенных городом для проведения агитационных митингов, но и там все было занято какими-то мероприятиями. В парке 50-летия Октября траву между плиток сегодня решили прополоть. В Киевском сквере, когда туда пришла Ковалькова, стояли две поливочные машины. На вопрос доверенного лица, зачем две, коммунальники ответили: «Будем траву между плиток поливать». Кроме того, там расставлены стулья и картины. По некоторой информации сегодня там пройдет «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская отменила запланированный на 6 августа агитационный митинг в парке Дружбы народов, чтобы не провоцировать людей. Ранее площадку заняла...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Один из создателей инициативы «Честные люди» находится в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика