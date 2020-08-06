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«День железнодорожных войск» и «День открытых дверей». Что происходит в Минске в четверг вечером
06.08.2020 18:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг вечером в Минске проходит сразу несколько городских мероприятий: в парке Дружбы народов — праздник в честь Дня железнодорожных войск, в Киевском сквере — «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». Нюанс в том, что для проведения мероприятий городские власти выбрали площадки, определенные для агитационных митингов кандидатов в президенты.
Напомним, Светлана Тихановская
Светлана Тихановская, а также члены объединенных штабов Мария Колесникова и Вероника Цепкало планируют, как граждане Республики Беларусь, прийти в Киевский сквер на «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».
«Битва» за площадку для агитационных митингов кандидатов на Бангалор
Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 1 августа
3 августа стало известно, что администрация Советского района
После подачи
Поэтому утром 6 августа команда Тихановской попыталась установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. В то время там уже были
Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова объехала и остальные пять площадок, определенных городом для проведения агитационных митингов, но и там все было занято какими-то мероприятиями. В парке 50-летия Октября траву между плиток сегодня решили прополоть. В Киевском сквере, когда туда пришла Ковалькова, стояли две поливочные машины. На вопрос доверенного лица, зачем две, коммунальники ответили: «Будем траву между плиток поливать». Кроме того, там расставлены стулья и картины. По некоторой информации сегодня там пройдет «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».
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Светлана Тихановская отменила запланированный на 6 августа агитационный митинг в парке Дружбы народов, чтобы не провоцировать людей. Ранее площадку заняла...
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