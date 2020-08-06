Лукашенко рассказал, как вел с Путиным переговоры по цене на нефть

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко посетовал на то, что Владмир Путин не выполнил собственное обещание, которое касалось условий поставок российской нефти в Беларусь. Об этом президент Беларуси рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



Фото: kremlin.ru

По словам Лукашенко, раньше Путин никогда не отступал от своих обещаний. Но в последнее время Лукашенко наблюдает обратное.

— Эти полгода я вижу: одно сказано — кто-то переделал. Другое сказано — отступили. И вот это барахтание… Путин обещает — правительство решает по-иному.

В пример Лукашенко привел переговоры по закупкам нефти.

— Я говорю: ладно. Будем покупать по мировым ценам у вас нефть. Но мы платить премию вашим компаниям, которые поставляют нам нефть не будем. Это абсурд, согласитесь! Это нам надо заплатить премию, тем более пошло уже падение цены [на нефть].

Путин поворачивается к правительству: «Ну он же прав! Это мы должны платить премию и прочее. Никакой премии!»

По его словам Лукашенко, он хотел договориться с бизнесменом Михаилом Гуцериевым («давний товарищ мой») о поставках без премии. «Сколько поставят — столько пусть без премии и поставляют».

— Через сутки вышло все наоборот, — вспоминает Лукашенко. — Почему? Это вот я пример один привел. Ну мы же договорились — все наоборот. … Нет этой жесткой [позиции] договорились — сделали.