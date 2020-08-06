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Белорусские бизнесмены не смогли завладеть заводом General Motors в России
06.08.2020 18:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о покупке мощностей завода General Motors в Санкт-Петербурге. Таким образом белорусские бизнесмены выбыли из числа претендентов на этот актив.
GМ прервал развитие в России в 2015 году. Тогда компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Инвестиции GM в запуск площадки в Санкт-Петербурге оценивались в 300 млн долларов.
Ходатайство российского подразделения Hyundai Motor на приобретение 94,83% основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто» было зарегистрировано 24 июля.
Как узнал «
Ранее покупкой площадки General Motors в Санкт-Петербурге интересовалась белорусская компания «Юнисон», и ФАС даже
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Юнисон Авто Рус» на 30% принадлежит белорусскому «Юнисону», по 25% — у председателя набсовета «Юнисона» Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, 20% — у британской «Баксуорт Трэдинг Лимитед».
«Юнисон» имеет сборочную площадку под Минском. В разное время на мощностях завода собирали Ford, Opel, Samand, Citroen, Peugeot, Cadillac, Zotye. В прошлом месяце в Обчаке
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о покупке мощностей завода General Motors в...
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