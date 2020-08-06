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Белорусские бизнесмены не смогли завладеть заводом General Motors в России

06.08.2020 18:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о покупке мощностей завода General Motors в Санкт-Петербурге. Таким образом белорусские бизнесмены выбыли из числа претендентов на этот актив.


Фото: ntv.ru

GМ прервал развитие в России в 2015 году. Тогда компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Инвестиции GM в запуск площадки в Санкт-Петербурге оценивались в 300 млн долларов.

Ходатайство российского подразделения Hyundai Motor на приобретение 94,83% основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто» было зарегистрировано 24 июля.

Как узнал «Коммерсантъ», Hyundai после покупки старой площадки GM в Санкт-Петербурге может перевести туда производство некоторых моделей, выпускаемых на калининградском заводе «Автотор». Смысл сделки заключается в использовании уже готовых мощностей сварки и окраски на заводе GM, вместо того чтобы строить их на «Автоторе» в рамках обязательств по углублению локализации. У Hyundai в России есть собственный завод в Санкт-Петербурге.

Ранее покупкой площадки General Motors в Санкт-Петербурге интересовалась белорусская компания «Юнисон», и ФАС даже удовлетворила ходатайство ее российской «дочки», но в итоге «обсуждение было свернуто».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Юнисон Авто Рус» на 30% принадлежит белорусскому «Юнисону», по 25% — у председателя набсовета «Юнисона» Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, 20% — у британской «Баксуорт Трэдинг Лимитед».

«Юнисон» имеет сборочную площадку под Минском. В разное время на мощностях завода собирали Ford, Opel, Samand, Citroen, Peugeot, Cadillac, Zotye. В прошлом месяце в Обчаке стали собирать китайские автомобили Changan.

 
 
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о покупке мощностей завода General Motors в...
 
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