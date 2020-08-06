Лукашенко рассказал, как его просили не признавать Южную Осетию

Источник материала: Tut.by

Во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону президент рассказал о событиях 2008 года, когда все ждали: признает Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии, или нет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время интервью Дмитрий Гордон поинтересовался: правда ли что Владимир Путин предлагал Лукашенко 2 миллиарда долларов за признание Южной Осетии и Абхазии суверенными государствами, но лидер Беларуси отказался.

— Ни о каких деньгах никогда не шла речь, цена вопроса была гораздо выше, — Лукашенко отметил, что рассказать о событиях 2008 года для него не проблема. — (…) Когда заваруха эта началась, все в СНГ дрожали. Ну допустим Казахстан боялся, что Беларусь признает Южную Осетию, потому что им потом надо было отвечать. Я особо не задумывался над этим вопросом, признают они — хорошо, не признают — так не признают. (…) Немой вопрос повис в воздухе.

И при этом отметил, «это был нехороший факт», когда Осетию оторвали от Грузии.

— Потом нас в этот вопрос окунули натовцы, меня. Ко мне приехал Хавьер Солана (бывший генеральный секретарь НАТО — Прим. TUT.BY), очень мне понравился этот старикашка. И зная, что я человек откровенный, мы сели с ним в кабинете и он мне напрямую говорит: «У нас есть к вам просьба». Какая у НАТО может быть просьба к Лукашенко? (…) Мы бы не хотели, чтобы вы признали Южную Осетию, — рассказал во время интервью Лукашенко.

И привел слова Соланы, что если Беларусь признает независимость, то начнется «парад» и вслед другие страны начнут признавать независимость Южной Осетии. Лукашенко успокоил бывшего генерального секретаря НАТО и сказал, что страна «не заморачивается на эту тему». Но поинтересовался, что будет, если Беларусь поступит иначе, в тот момент страна находилась под санкциями.

— Он достает блокнот и начинает мне перечислять: «Господин президент, Беларусь будет немедленно отключена по расчетам по SWIFT», — вспоминает Лукашенко. — Через некоторое время встречаюсь с Дмитрием Медведевым, он был тогда президентом, и он поднимает этот вопрос о признании Южной Осетии. Он правильно поставил вопрос, мы союзники. Я говорю: «Дим, закончили разговор, я сейчас подписываю указ, я признаю Южную Осетию, но первое, второе, третье, пятое, восьмое, девятое вы подписываете указ и гарантируете мне вот это. С учетом отключения от SWIFT. (…) Знаешь, что он мне ответил? Вы же понимаете, что здесь в основном экономические вопросы, а экономическими вопросами у нас занимается Путин. Понимаете, это не мои вопросы. Погодите, Дмитрий Анатольевич, вы президент России или вы кто? Вы передо мной поставили принципиальный серьезный вопрос. Я готов его решать, а вы — нет. Тогда, наверное, мне переговоры нужно вести с Путиным. (…) И мы не договорились.

Напомним, после российско-грузинской войны августа 2008 года Россия заявила о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Кроме РФ на такой же шаг пошли Венесуэла, Никарагуа и Науру. Беларусь поддержала территориальную целостность Грузии.