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Лукашенко об объединении с Россией: Народ перезрел

06.08.2020 19:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко считает, что белорусы негативно отнесутся к объединению с Россией, даже если Беларусь получит самые выгодные условия. По его словам, это было возможно сразу после распада Советского Союза, «сейчас — нет». Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.


Фото: Reuters

Дмитрий Гордон, задавая вопрос, сказал, что для Путина было бы выгодно появление общего государства Беларуси и России — так он смог бы занять первый пост в новом государстве и не нарушить российскую конституцию. «Правда ли, что за то, чтобы вы пошли на этот шаг, он вам предлагал пост спикера Госдумы объединенного государства?» — спросил Гордон.

— Неправда, — ответил Лукашенко, — Во-первых, потому что я никогда бы на это не согласился… Я завскладом не буду. Я заведующим складом не буду. Но это не главное.

Гордон пересказал слова журналиста Алексея Венедиктова о том, что после встречи с Путиным в Сочи Лукашенко взял того за пуговицу и сказал: «Ты знаешь, я готов стать вице-президентом объединенного государства. А ты президентом. На год. А следующий год я президент, ты — вице-президент». «Было?», — спросил Гордон у Лукашенко.

— Нет. Леша, как всегда, экстравагантен и придумывает разные вещи, — сказал Лукашенко. — Я никогда бы на это не согласился. Если уже в вашу конспирологию поверить — в политике, особенно с Россией, этого никогда бы не было. Одно государство, но чтобы один президент, другой вице-президент и через год размен произошел… Вы в это верите? Нет, этого бы не было никогда, потому что я в это как минимум никогда бы не поверил.

Если бы даже я согласился на это на самых выгодных условиях для Беларуси — в Беларуси это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже… Народ перезрел. Это надо было [делать] 20−25 лет назад — возможно, когда распался Советский Союз. Сейчас — нет.

 
 
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Лукашенко считает, что белорусы негативно отнесутся к объединению с Россией, даже если Беларусь получит самые выгодные условия
 
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