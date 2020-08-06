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Лукашенко: Нам известно, от кого получали команды задержанные «бандиты из ЧВК Вагнера»

06.08.2020 21:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян и знают, кто из России им отдавал команды. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Вот посмотрите, острый период у нас. Бандитов этих задержали. Накануне всего мы получали информацию. Мы видели, с кем они связаны. Мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут жареным пахнет. Мы понимали в контексте международных отношений, что нам спокойно жить не дадут, — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Россия боится потерять Беларусь, как это уже произошло с Украиной.

По словам Лукашенко, с человеком, которого называют «владельцем» ЧВК Вагнера, Евгением Пригожиным у него очень хорошие отношения.

— Мне жаль, что эти вот задержанные вагнеровцы с ним связанные, а с другой стороны я думаю — он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решения, — отметил Лукашенко.

Он считает, что такие решение принимаются на уровне чуть повыше — «заместителями министров», намекнул он на бывшего посла России в Беларуси, а в данный момент первого заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича.

Позже, опять вернувшись к теме задержания россиян в Беларуси, Лукашенко подчеркнул, что не рассматривает возможность экстрадировать их просто по запросу Киева.

— Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Беларуси, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят четкую вину. А страна, которая запрашивает экстрадицию, должна ее доказать, — заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что о еще одной группе «боевиков», о которой он упоминал во время послания, ему сообщили украинские спецслужбы.

— Мы сейчас их ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что там 30 человек пересекли границу, мы бы их уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись, — добавил президент.

Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участника частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Российская сторона заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Во время послания президент Беларуси отметил, что их конечной точкой была Беларусь.

5 августа состоялся разговор президентов Беларуси и Украины, где Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера». 6 августа Украина направила Беларуси запрос о выдаче ей задержанных «боевиков ЧВК Вагнера».

Также сегодня, 6 августа, Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «бойцами ЧВК». Он также призвал «не пугать последствиями» за задержание 33 россиян.

 
 
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- Вот посмотрите, острый период у нас. Бандитов этих задержали. Накануне всего мы получали информацию. Мы видели, с кем они связаны. Мы контролировали их полностью,...
 
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