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Лукашенко: Нам известно, от кого получали команды задержанные «бандиты из ЧВК Вагнера»
06.08.2020 21:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян и знают, кто из России им отдавал команды. Об этом он рассказал в
— Вот посмотрите, острый период у нас. Бандитов этих задержали. Накануне всего мы получали информацию. Мы видели, с кем они связаны. Мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут жареным пахнет. Мы понимали в контексте международных отношений, что нам спокойно жить не дадут, — заявил Лукашенко.
Он также отметил, что Россия боится потерять Беларусь, как это уже произошло с Украиной.
По словам Лукашенко, с человеком, которого называют «владельцем» ЧВК Вагнера, Евгением Пригожиным у него очень хорошие отношения.
— Мне жаль, что эти вот задержанные вагнеровцы с ним связанные, а с другой стороны я думаю — он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решения, — отметил Лукашенко.
Он считает, что такие решение принимаются на уровне чуть повыше — «заместителями министров», намекнул он на бывшего посла России в Беларуси, а в данный момент первого заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича.
Позже, опять вернувшись к теме задержания россиян в Беларуси, Лукашенко подчеркнул, что не рассматривает возможность экстрадировать их просто по запросу Киева.
— Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Беларуси, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят четкую вину. А страна, которая запрашивает экстрадицию, должна ее доказать, — заявил Лукашенко.
Он также рассказал, что о еще одной группе «боевиков», о которой он
— Мы сейчас их ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что там 30 человек пересекли границу, мы бы их уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись, — добавил президент.
Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участника частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси
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- Вот посмотрите, острый период у нас. Бандитов этих задержали. Накануне всего мы получали информацию. Мы видели, с кем они связаны. Мы контролировали их полностью,...
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