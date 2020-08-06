Источник материала: БT





О важности продовольственной безопасности страны не раз говорил и Президент





Почти 3,5 тысячи гектаров в хозяйстве под зерновые

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная кампания в регионах страны близится к экватору Аграрии набирают темп - ежедневно прибавляя свыше 300 тыс. тонн зерна. Многие сельхозпредприятия уже выполнили госзаказ. И преодолели прошлогодний вал. Хотя для ряда...

Аграрии набирают темп - ежедневно прибавляя свыше 300 тыс. тонн зерна. Многие сельхозпредприятия уже выполнили госзаказ. И преодолели прошлогодний вал. Хотя для ряда хозяйств главная жатва еще впереди. Весомее нынешний каравай и в Могилевской области. Благодаря не только обновленному парку (в этом году приобретены 130 комбайнов) но и золотым рукам механизаторов, водителей и работников элеваторов.о том, как в поле решается вопрос продовольственной безопасности страны. Девятый сезон вместе на уборочной родные братья Маркины. Дмитрий - спасатель, Виталий - водитель ЖКХ. Но как только жатва - за штурвал комбайна. Как когда-то и их отец. Слышать звон, словно хрустального, зерна - одно удовольствие, говорят молодые аграрии. Считай, выросли в поле.Сегодня домой не раньше 10 вечера. Причем, такой темп уборочной - для всех пяти экипажей. Плюс - четверо водителей на отвозке зерна. 300 тонн хлеба в закрома - ежедневно. В помощь и новая техника. Комбайны "Палессе" не просто украшение полей - залог продовольственной безопасности страны.Требуя от аграриев качества и ответственности, особенно в период жатвы. Ведь именно от ее результатов зависит завтрашний день, фактически - работа всех отраслей. Послание Главы государства лишь подтвердило важность главной сельскохозяйственной кампании. В деревнях, поселках и агрогородках - все больше комфорта. Но возможен он, благодаря успешной работе сельхозпредприятия по соседству. Как и дальнейшее развитие населенного пункта - останутся ли его жители на малой родине - во многом зависит от самих аграриев. Будет зерно, а значит и доход. Равно - современная инфраструктура. С сельским душевным колоритом.Сотни тысяч рублей ежегодно тратит и колхоз "Родина" на поддержку инфраструктуры, социальной сферы, как говорят здесь, своего подразделения - агрогородка Вишов. Поэтому сами жители, они же и работники хозяйства, знают цену преобразованиям. Когда благодаря сельским амбулаториям не нужно уезжать в райцентры за консультацией врачей. Дороги, магазины… Праздники и те вместе отмечают. Растет количество многодетных семей. Именно на селе. Не менее трех часов на подготовку комбайна уходит. И это вдвоем, рассказывает старший комбайнер Евгений Шолковский. Сам-то с 16 лет в поле. Первый сезон - с тестем в экипаже. Хотя, называет его не иначе, как отец.Можно сказать - вся жатва впереди. С утра синоптики обещали дождь, но погода не подвела. Поэтому уборка полным ходом. Хотя и непогода не останавливает хлеборобов. Свыше 1 000 экипажей прямо в эти минуты - в поле. Чтобы вовремя убрать хлеб, выполнить госзаказ, обеспечить сельхозпредприятия семенами. И, конечно, заработать на продажах. А значит, и поддержать село.