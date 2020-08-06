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Уборочная кампания в регионах страны близится к экватору

06.08.2020 21:56 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии набирают темп - ежедневно прибавляя свыше 300 тыс. тонн зерна. Многие сельхозпредприятия уже выполнили госзаказ. И преодолели прошлогодний вал. Хотя для ряда хозяйств главная жатва  еще впереди. Весомее нынешний каравай и в Могилевской области. Благодаря не только обновленному парку (в этом году приобретены 130 комбайнов) но и  золотым рукам механизаторов, водителей и работников  элеваторов. 

Андрей Ястребов о том, как в поле решается вопрос продовольственной безопасности страны. Девятый сезон вместе  на уборочной  родные братья Маркины. Дмитрий - спасатель, Виталий - водитель ЖКХ. Но как только жатва - за штурвал комбайна. Как когда-то и их отец. Слышать звон, словно хрустального, зерна - одно удовольствие, говорят молодые аграрии. Считай, выросли в поле. 

Дмитрий Маркин, помощник комбайнера ОАО "Дрибин-Агро": "Пока стоит жара - нужно убрать без потерь, чтобы каждое зернышко было у нас в закромах. Чем больше зерна - тем больше хлеба". 

Виталий Маркин, старший комбайнер ОАО "Дрибин-Агро": "В этом году урожай отменный. Урожайность хорошая по сравнению с прошлым годом. Была 20-22, а в этом - больше 30-ти". 

Сегодня домой  не раньше 10 вечера. Причем, такой темп уборочной - для всех пяти экипажей. Плюс - четверо водителей на отвозке зерна. 300 тонн хлеба в закрома - ежедневно. В помощь  и новая техника. Комбайны "Палессе" не просто украшение полей - залог продовольственной безопасности страны. 

Уборочная кампания в регионах страны близится к экватору


Иван Никонович, управляющий ОАО "Дрибин-Агро": "В этом году получили два новых комбайна. Очень хорошие. Современные, с большим объемом бункера. Естественно,  есть и результат. Мы уже намолотили прошлогодний вал. Нам необходимо убрать еще тысячу гектаров". 


О важности продовольственной безопасности страны не раз говорил и Президент


Требуя от аграриев качества и ответственности,  особенно в период жатвы. Ведь  именно от ее результатов зависит завтрашний день, фактически - работа всех отраслей. Послание Главы государства  лишь подтвердило важность главной сельскохозяйственной кампании. В деревнях, поселках и агрогородках - все больше комфорта. Но возможен он, благодаря успешной работе сельхозпредприятия по соседству. Как и дальнейшее развитие населенного пункта - останутся ли его жители на малой родине - во многом зависит от самих аграриев.  Будет зерно,  а значит и доход. Равно - современная инфраструктура. С сельским душевным колоритом. 

Сотни тысяч рублей ежегодно тратит и колхоз "Родина" на поддержку инфраструктуры, социальной сферы, как говорят здесь,  своего подразделения - агрогородка Вишов. Поэтому сами жители, они же и работники хозяйства, знают цену преобразованиям. Когда благодаря сельским амбулаториям  не нужно уезжать в райцентры за консультацией врачей. Дороги, магазины… Праздники и те вместе отмечают. Растет количество многодетных семей. Именно на селе. Не менее трех часов на подготовку комбайна уходит. И это вдвоем,  рассказывает старший комбайнер Евгений Шолковский. Сам-то с 16 лет в поле. Первый сезон - с тестем в экипаже. Хотя, называет его не иначе, как отец. 


Почти 3,5 тысячи гектаров в хозяйстве под зерновые


Можно сказать - вся жатва впереди. С утра синоптики обещали дождь, но погода не подвела. Поэтому уборка полным ходом. Хотя и непогода не останавливает хлеборобов. Свыше 1 000 экипажей прямо в эти минуты - в поле. Чтобы вовремя убрать хлеб, выполнить госзаказ, обеспечить сельхозпредприятия семенами. И, конечно, заработать на продажах. А значит, и поддержать село. 

 
 
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Аграрии набирают темп - ежедневно прибавляя свыше 300 тыс. тонн зерна. Многие сельхозпредприятия уже выполнили госзаказ. И преодолели прошлогодний вал. Хотя для ряда...
 
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