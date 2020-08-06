Лукашенко о Тихановской: «Мне ее просто жаль»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко убежден, что продвижением и поддержкой кандидата в президент Светланы Тихановской занимаются силы, близкие к руководству России. Об этом он сообщил во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Лукашенко считает, что продвижением и раскруткой Светланы Тихановской занимаются некие силы, а саму ее используют их представители.

— Вы знаете, я о ней, клянусь вам, практически ничего не думаю, кроме одного: мне ее просто жаль. Она не вскочила, ее просто впихнули в эту ячейку штабы, вот эти люди, которые сидят в штабах Бабарико, Цепкало и у нее самой. На что они рассчитывают? Ну, вот представьте, они же прекрасно видят статью за свои правонарушения и понимают, сколько им придется отсидеть. Поэтому брошены все деньги, которые мы даже еще не нашли, на то, чтобы крутить это. Интернет — вы видите, что происходит. Но там же бесплатно ничего не бывает, вы это должны понимать. И в острый электоральный период всегда платят больше. Думаю, вы с этим тоже сталкивались не один раз. Поэтому это огромные деньги: поездки, разъезды, приглашение артистов, — заявил Лукашенко.

Белорусский президент сомневается в массовости митингов, которые проводит Тихановская и объединенные штабы, потому что сам, по его словам, знаком с операторским делом и фотографией, так как заведовал в университете фотолабораторией, и понимает «как делаются картинки».

Также Лукашенко считает несостоятельной программу Тихановской, которую она озвучивает во время митингов.

— Они ей написали одно — несправедливые выборы проводим, и она побеждает на них. Выпускаем экономических, политических, наркоманов, уголовников — и проводим справедливые выборы. Это ее программа. Но, во-первых, у нас парламент назначает президентские выборы. И никогда парламент в Беларуси, видя обстановку… там живые нормальные депутаты сидят, понимают, что происходит — они никогда не назначат повторные выборы. Во-вторых, надо в отставку президенту уйти, которого только что изберут — ее. Понимаете, кругом каша, непродуманно, глупо. И они эту вертят, вертят, вертят пластинку.

Однако глава государства убежден, что Тихановскую поддерживают силы, близкие к руководству Российской Федерации.

— Я слишком далек от того, чтобы использовал ее Кремль. А вот те, кто там рапортуют Кремлю и подпевают, они, конечно, в какой-то степени используют. И мы же задержали конкретных людей в Беларуси, кроме этих боевиков, которые ведут их: политтехнологи, там, известные — россияне.

Комментируя то, что Светлана Тихановская вызвала его на дебаты, Александр Лукашенко заявил, что не считает правильным дискутировать с неподготовленным оппонентом.

— Я готов всегда со всеми. Но было бы даже с моей стороны некрасиво: ну, о чем бы мы с ней дебатировали? Вот сидит Светлана без бумажек — там же не пропишешь на дебатах все, что говорить, нячэсныя, чэсныя выборы. О чем говорить? Говорить-то не о чем. Я же понимаю, что Света, как вы правильно сказали, ее выпихнули и развернули как некое знамя — и все. Она хорошую котлету только что приготовила, может, детишек накормила там, еще запах этой котлеты приятный есть. А тут дебаты надо вести по каким-то там вопросам. Ну, о чем речь? Я же хорошо знаю возможности не только Светланы, но и всей этой троицы. Как вести с ними дебаты, о чем говорить?