ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко о Тихановской: «Мне ее просто жаль»

06.08.2020 21:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко убежден, что продвижением и поддержкой кандидата в президент Светланы Тихановской занимаются силы, близкие к руководству России. Об этом он сообщил во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Лукашенко считает, что продвижением и раскруткой Светланы Тихановской занимаются некие силы, а саму ее используют их представители.

— Вы знаете, я о ней, клянусь вам, практически ничего не думаю, кроме одного: мне ее просто жаль. Она не вскочила, ее просто впихнули в эту ячейку штабы, вот эти люди, которые сидят в штабах Бабарико, Цепкало и у нее самой. На что они рассчитывают? Ну, вот представьте, они же прекрасно видят статью за свои правонарушения и понимают, сколько им придется отсидеть. Поэтому брошены все деньги, которые мы даже еще не нашли, на то, чтобы крутить это. Интернет — вы видите, что происходит. Но там же бесплатно ничего не бывает, вы это должны понимать. И в острый электоральный период всегда платят больше. Думаю, вы с этим тоже сталкивались не один раз. Поэтому это огромные деньги: поездки, разъезды, приглашение артистов, — заявил Лукашенко.

Белорусский президент сомневается в массовости митингов, которые проводит Тихановская и объединенные штабы, потому что сам, по его словам, знаком с операторским делом и фотографией, так как заведовал в университете фотолабораторией, и понимает «как делаются картинки».

Также Лукашенко считает несостоятельной программу Тихановской, которую она озвучивает во время митингов.

— Они ей написали одно — несправедливые выборы проводим, и она побеждает на них. Выпускаем экономических, политических, наркоманов, уголовников — и проводим справедливые выборы. Это ее программа. Но, во-первых, у нас парламент назначает президентские выборы. И никогда парламент в Беларуси, видя обстановку… там живые нормальные депутаты сидят, понимают, что происходит — они никогда не назначат повторные выборы. Во-вторых, надо в отставку президенту уйти, которого только что изберут — ее. Понимаете, кругом каша, непродуманно, глупо. И они эту вертят, вертят, вертят пластинку.

Однако глава государства убежден, что Тихановскую поддерживают силы, близкие к руководству Российской Федерации.

— Я слишком далек от того, чтобы использовал ее Кремль. А вот те, кто там рапортуют Кремлю и подпевают, они, конечно, в какой-то степени используют. И мы же задержали конкретных людей в Беларуси, кроме этих боевиков, которые ведут их: политтехнологи, там, известные — россияне.

Комментируя то, что Светлана Тихановская вызвала его на дебаты, Александр Лукашенко заявил, что не считает правильным дискутировать с неподготовленным оппонентом.

— Я готов всегда со всеми. Но было бы даже с моей стороны некрасиво: ну, о чем бы мы с ней дебатировали? Вот сидит Светлана без бумажек — там же не пропишешь на дебатах все, что говорить, нячэсныя, чэсныя выборы. О чем говорить? Говорить-то не о чем. Я же понимаю, что Света, как вы правильно сказали, ее выпихнули и развернули как некое знамя — и все. Она хорошую котлету только что приготовила, может, детишек накормила там, еще запах этой котлеты приятный есть. А тут дебаты надо вести по каким-то там вопросам. Ну, о чем речь? Я же хорошо знаю возможности не только Светланы, но и всей этой троицы. Как вести с ними дебаты, о чем говорить?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко убежден, что продвижением и поддержкой кандидата в президент Светланы Тихановской занимаются силы, близкие к руководству России. Об этом он...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко о сыне Николае: Он оппозиционно настроенный человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика