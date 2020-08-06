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Лукашенко рассказал, кто ходит на митинги альтернативных кандидатов

06.08.2020 21:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси считает, что в значительной степени в митингах в поддержку оппозиционных кандидатов участвуют оппозиционно настроенные студенты, обучающиеся за рубежом, а также оставшиеся не у дел спекулянты, предприниматели и трудовые мигранты. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Отвечая на вопрос о том, кто именно и почему ходит на митинги альтернативных кандидатов в Беларуси, Александр Лукашенко привел в пример митинг Светланы Тихановской в Бресте 2 августа.

— Вот в Бресте они собрали многотысячный, говорят, митинг — там то ли шесть, то ли семь тысяч. Ну, день десантника, концерт, люди пришли и оттуда, и оттуда посмотрели, послушали и ушли. Поэтому да, собрались. И я у губернатора спрашиваю — приехало много людей из Минска, они же ездят, чтобы организовать вот это хотя бы ближнее кольцо, массовку эту — но я говорю, ну не все же они приехали, кто они? Они мне прямо вот разложили с Комитетом госбезопасности этих людей — это же не проблема, фотографию сделал и идентифицировал, — рассказал Лукашенко.

По его словам, губернатор Брестской области объяснил ему, кто составляет значительную часть людей, принявших участие в митинге.

— Он с такой обидой даже: Александр Григорьевич, так они живут в особняках под Брестом шикарных, вчера топливо возили — заправлялись здесь, везли в Польшу, выгружались там, продавали, даже в баках, и по нескольку ездок через границу. А сейчас пандемия. Две тысячи студентов по карте поляка учились в Польше. Ясно, что это оппозиционных там родителей, и они их там, естественно, обрабатывают — поляки. Как только пандемия — уезжайте. Как уезжайте, куда уезжайте? Они же там живут, учатся и прочее. И они на границе сосредоточились. Мне госсекретарь докладывает, генерал, говорит: Александр Григорьевич, что будем делать? Ну, что делать, наши дети. Я их забрал — и все две тысячи там, против Лукашенко. Индивидуальные предприниматели, которые с Черкизовского рынка возили сюда шмотки, продавали и прочее. Пандемия, границы закрылись, не работают. Вакансий предостаточно — идите трудоустройтесь, поработайте. Ну, да, 600, 500 долларов вы получите — понятно, не Черкизон и так далее, но надо пережить это. Нет, не хотим.

Лукашенко рассказал, что в Беларуси около 60 тысяч человек, которые работали за границей, в том числе в России, из-за пандемии вынуждены были вернуться и сейчас не работают, но принимают участие в протестных акциях, но в целом оппозиционно настроенного электората в стране не более пятой части от всех избирателей.

— Я же понимаю, что за меня всегда 20−21 процент на всех выборах от пришедших, не голосовали. Ну, это 300−400 тысяч, а, может, и 500 тысяч человек. Полмиллиона. Ну, так что, я не реалист? Я понимаю, что в данный момент, когда и пандемия, и все сошлось в одну кучу, и лето, делать нечего, топливо не возим — почему не пойти и не посмотреть? — заявил белорусский президент.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Президент Беларуси считает, что в значительной степени в митингах в поддержку оппозиционных кандидатов участвуют оппозиционно настроенные студенты, обучающиеся...
 
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