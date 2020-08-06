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Как переболел COVID-19, об отношениях с сыном, что думает о Тихановской. Лукашенко дал большое интервью

07.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело. Хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в большом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Собрали яркие цитаты президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси
  • «Путин обещает — правительство решает по-иному». Лукашенко рассказал, как вел с Путиным переговоры по цене на нефть. По его словам, раньше Путин никогда не отступал от своих обещаний, но в последнее время наблюдается обратное. Белорусский президент уверен, что Путин не останется на своем посту до 2036 года. Кроме того, он назвал черту, которая ему не нравится в российском коллеге, и оценил, как белорусы относятся к объединению с Россией. Высказался он и о двух президентах Украины.
  • «Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут». Глава государства порассуждал о вероятности своего побега из Беларуси, а также о применении силовых методов.
  • «Я считал, что Советский Союз — это государство, которое стабилизировало мир». Лукашенко рассказал, почему проголосовал против ратификации Беловежских соглашений, а также о своих отношениях с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным.
  • «Это твоя земля, твои люди, как ты мог не воевать». По мнению Лукашенко, украинские власти должны были защищать Крым с оружием в руках, а потеря полуострова — это ошибка той власти. Также он рассказал, как его просили не признавать Южную Осетию.
  • «Мы знаем, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды». Лукашенко рассказал, что белорусские спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян, и подчеркнул, что не рассматривает возможность экстрадировать их просто по запросу Киева.
  • «Я о ней практически ничего не думаю, кроме одного: мне ее просто жаль». Прошлись в интервью и по президентской кампании этого года: вспомнили Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, Светлану Тихановскую и тех, кто ходит на митинги альтернативных кандидатов.
  • «Коля — это кремень. Это как отец. А старший и средний — они очень мягкие, порядочные очень люди». Глава государства считает, что младший сын никогда не будет президентом. Он рассказал об увлечениях сына и их теплых отношениях. Затронул Лукашенко и другие личные темы: поделился воспоминаниями об отце, рассказал, как переболел COVID-19, какие подарки любит и в каких исключительных случаях может выпить.
 
 
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«Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело. Хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое», - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в большом...
 
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