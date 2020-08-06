Как переболел COVID-19, об отношениях с сыном, что думает о Тихановской. Лукашенко дал большое интервью

«Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело. Хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в большом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Собрали яркие цитаты президента.
«Путин обещает — правительство решает по-иному». Лукашенко рассказал, как вел с Путиным переговоры по цене на нефть. По его словам, раньше Путин никогда не отступал от своих обещаний, но в последнее время наблюдается обратное. Белорусский президент уверен, что Путин не останется на своем посту до 2036 года. Кроме того, он назвал черту, которая ему не нравится в российском коллеге, и оценил, как белорусы относятся к объединению с Россией. Высказался он и о двух президентах Украины.
«Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут». Глава государства порассуждал о вероятности своего побега из Беларуси, а также о применении силовых методов.
«Я считал, что Советский Союз — это государство, которое стабилизировало мир». Лукашенко рассказал, почему проголосовал против ратификации Беловежских соглашений, а также о своих отношениях с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным.
«Мы знаем, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды». Лукашенко рассказал, что белорусские спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян, и подчеркнул, что не рассматривает возможность экстрадировать их просто по запросу Киева.