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Праздник без Солодухи, но с Цоем. Как прошел вечер 6 августа в Минске. Кратко

07.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До последнего момента не было понятно, удастся ли штабу Светланы Тихановской провести митинг в Минске 6 августа. В итоге в парке Дружбы народов прошел заявленный властями праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. В нескольких сотнях метров от парка — в Киевском сквере — должен был пройти День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Но… что-то пошло не так. И в 19.00 со ступенек кинотеатра «Киев» зазвучало оглушительное «Перемен» Виктора Цоя. Итоги этого необычного дня — в материале TUT.BY. До президентских выборов осталось всего два дня.

Парк Дружбы народов: шашлыки, солдатская каша и распиливание рельс

Еще накануне штаб Светланы Тихановской не отказывался от плана провести анонсированный масштабный митинг-концерт в парке Дружбе народов, а утром 6 августа его представители даже пытались установить здесь сцену. Однако сделать это не удалось: сотрудники ГАИ закрыли въезд в парк. После 15.00 Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало объявили, что как граждане к 19.00 придут в Киевский сквер, где запланирован День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

В парке Дружбы народов с самого утра военные готовили технику и укладывали рельсы для празднования Дня железнодорожных войск.

Около 17.30 в парке было немноголюдно. Звучали патриотические и народные песни. Пришедшим предлагали шашлык и бесплатную солдатскую кашу. В программе праздника также были соревнования по распиливанию рельс и сращению их в полевых условиях.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Среди присутствующих люди с красными флагами КПБ, группы женщин, студенты и курсанты — с журналистами общаться они не захотели. Но одна женщина рассказала TUT.BY, что работает в детском саду, а на празднике надо быть «с шести до половины десятого». Накануне также появилась информация, что в парк Дружбы народов приглашают прийти детей из окрестных школ, которые сейчас находятся в школьном лагере.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Киевский сквер: праздник без Солодухи, неожиданный демарш и очереди на КПП

К Киевскому скверу люди стали активно подходить уже после 18.00. К трем пунктам пропуска выстроились большие очереди — журналистам люди говорили, что очень интересуются дополнительным образованием.

Около 19.00 выступление баяниста Виталия Воронко неожиданно прервала песня «Перемен» Виктора Цоя. Оказалось, сотрудники Дворца детей и молодежи, которые стояли за пультом, сознательно включили эту композицию. На руках парней были белые браслеты. Владислав и Кирилл заявили журналистам, что сделали это сознательно, потому что хотят перемен и готовы к тому, что завтра останутся без работы. Неожиданное изменение программы присутствующие, которых к тому времени собралось уже несколько тысяч, поддержали криками «Молодцы!» и аплодисментами.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

К ребятам за пультом подошел кто-то из администрации района, предупредил, что они срывают мероприятие, и вызвал милицию. После этого музыкальная программа прервалась. Появились проблемы со связью. Присутствующие периодически скандировали «Жыве Беларусь!», «Перемен!», «Света!», «Выпускай!», «Уходи!». К кинотеатру «Киев» подъехали три автозака и три микроавтобуса.

Около 19.30 в сопровождении ОМОНа появился Александр Солодуха, люди его встретили криками «Ганьба». На сцену музыкант так и не вышел.


Людей на подходах к Киевскому скверу скопилось так много, что они заняли часть бульвара Шевченко и улицы Каховской.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Присутствующие ждали появления Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Однако до последнего момента не было понятно, появятся они или нет.

После 20.00 в Киевский сквер попыталась пройти Мария Колесникова, однако ни через один из трех КПП ее не пропустили. Толпа людей провожала Марию к машине по бульвару Шевченко, скандируя «Молодец!», «Жыве Беларусь!». Она попросила людей не нарушать закон. «Мы сегодня не проводим никаких мероприятий. Пожалуйста, мирно разойдитесь! Спасибо, я вас всех люблю», — сказала Колесникова.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 20.30 к Киевскому скверу подъехала Вероника Цепкало. Она прошла по улице Каховской. «У меня двое детей. Сегодня день дошкольного образования, мне было интересно посмотреть на этот праздник», — рассказала она.

Цепкало призвала приходить на выборы 9 августа и голосовать за Тихановскую. «Светлана Тихановская — это наш билет в новую Беларусь!» Вероника дошла до авто и уехала под крики «Спасибо!».

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова говорит, что у сквера была и Светлана Тихановская — по некоторым данным, охранники попросили ее вернуться в машину.


Фото: телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»

После 20.30 люди стали постепенно расходиться. В девять вечера на площадке в Киевском сквере оставалось пару сотен человек. Они включили фонарики на своих мобильных телефонах и скандировали «Верым! Можам! Пераможам!».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О задержании участников мероприятия информации нет. Но звукорежиссеры, включившие «Перемен», на связь не выходят.

Битва за «Дружбу народов». Краткое содержание предыдущих серий

6 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской планировал провести большой митинг-концерт в парке Дружбы народов. В поддержку кандидата должны были выступить музыканты VOLSKI, «J: МОРС», NIZKIZ, TOR BAND, «КРАМА». О митинге штаб Тихановской сообщил властям еще 14 июля, в день регистрации Светланы кандидатом в президенты. Однако 3 августа на сайте Администрации Советского района Минска появилось сообщение, что 6 августа в парке Дружбы народов пройдет праздник, посвященный Дню железнодорожных войск (в Беларуси нет железнодорожных войск, есть транспортные, а вот День железнодорожных войск действительно приходится на 6 августа).

Светлана Тихановская и ее штаб подали жалобу в Мингорисполком, однако вечером 5 августа пришел ответ от городских властей: проведение митинга в Парке дружбы народов «не представляется возможным», поскольку в парке, «согласно плану городских культурных мероприятий, пройдет празднование Дня железнодорожных войск».

Утром 6 августа на выходе из посольства Литвы была задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз. «Подъехала машина, представились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пригласили в машину, отвезли в отделение на Немиге на разговор. Там предупредили об ответственности за организацию „несанкционированных мероприятий“. Речь шла не только о 6 августа, а вообще обо всех мероприятиях», — рассказала TUT.BY Мария Мороз.

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Теги: Минск
 
 
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В Киевском сквере должен был пройти День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Но… что-то пошло не так. И в 19.00 со ступенек кинотеатра «Киев»...
 
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