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"Хотел построить родовое гнездо, но теперь здесь жить некому". За $398 тысяч в Ракове продается очень необычный дом
07.08.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В объявлении указано, что в Ракове
«Таких туалетов, как здесь, всего 2 в мире: у меня и у Трампа»
Участок площадью 22 сотки расположен на въезде в Раков, дорога до него от МКАДа на автомобиле заняла около 20 минут. Приметный забор с высаженными по периметру туями виден издалека — мимо не проехать. Мы знакомимся с хозяином дома Анатолием и заходим внутрь. Первое, что бросается в глаза, — абсолютный порядок на участке и любовь в каждой детали, которых тут — не перечесть (забегая вперед, скажем, что потрясающий порядок царит и внутри помещений). На входе расположена хозпостройка (гараж, баня и комната отдыха), слева от нее яблоневый сад, чуть дальше — хозяйский дом. Помимо этого, на участке есть дровник, летняя кухня и еще один недостроенный дом. Для ребенка — есть детский комплекс с собственным домиком.
— Расскажите, с чего начиналось Ваше имение? Как строили?
— С чего начинается любое дело? С желания что-то менять. Так и у меня этот дом начинался с желания жить дальше, сделать что-то хорошее, построить родовое гнездо. А дальше все было сделано по принципу «дорогу осилит идущий», — рассказал владелец дома Анатолий. — Участок я купил около 14 лет назад, и первое, что построил на своей земле — это туалет. На самом деле в любой цивилизованной стране на каждой стройке именно это строение появляется в первую очередь. Потом строится забор, который определяет территорию участка.
Я вот вам что скажу: таких туалетов, как у меня, всего 2 в мире: здесь и у Трампа. Я думаю, что мой — самый лучший, вы нигде такого не увидите.
— На момент покупки здесь была свалка, заросший яблоневый сад и разруха. Но в моих мыслях сразу появилась картинка, как все здесь должно быть устроено, — никаких дизайнеров я не нанимал. В начале построил вот этот хозблок: в конце мая 2006 года приступили — в конце ноября уже парились в бане. Потом появилась беседка и только после нее — хозяйский дом.
С яблонями, по словам Анатолия, вышла «незадача»: зимой 2017-2018 первые 6 деревьев померзли, и их пришлось убрать. Именно поэтому все деревья разной высоты. А до этого по задумке хозяина на аллее между деревьями должны были появиться светодиодные небольшие клены, которые бы освещали участок по вечерам.
Что поражает на участке и во всех постройках — любовь и забота к каждой детали, ни чем не сравнимый порядок. Даже для дров есть свое отдельное здание — дровник, где все дрова сложены по типу дерева: где-то лиственница, где-то береза, где-то яблоня. Дрова нужны для растопки бани, камина в беседке, печки на летней кухне или в доме. Кстати, баню хозяин топит регулярно — изнутри веет теплом и очень вкусно пахнет деревом.
— Как вам удается поддерживать такой порядок везде?
— В жизни больше беспорядка, а поддерживать здесь порядок не сложно. У каждой вещи свое место, если надо что-то сделать, то взял, а потом сразу положил на место. Вот и весь секрет.
Возле дома стоит запорожец модели 968-М, который, по словам хозяина, стопроцентно на ходу.
— Автомобиль я покупал для своего младшего сына, которому сейчас 3,5 года. Но, тем не менее, машина на полном ходу: ставь аккумулятор, заливай бензин и езжай. Даже масло ему поменяли. Моему запорожцу 39 лет, но здесь все «родное» — даже чехлы сохранились.
«По закону я не могу объединить 2 своих участка. Вот как это назвать?»
— А зачем на участке еще один дом? Для кого он строился?
— Этот дом — это недоработка нашего законодательства. Мой участок площадью 22 сотки состоит из 3 частей. Сначала я купил участок, границы которого проходили по стене хозблока. Потом сельсовет дал еще землю, там, где сейчас стоит дровник, под ведение личного приусадебного хозяйства. Оставался небольшой аппендикс площадью 4,5 сотки, на котором жили люди, не слишком аккуратные, увлекающиеся алкоголем. Со временем мне удалось выкупить их глинобитный дом 1870 года постройки, который пришлось снести — он был слишком старый. На этом месте я хотел сделать красивую зону отдыха, поставить лавочки и посадить деревья. Когда я пришел в сельсовет, чтобы добавить эти 4,5 сотки к моему участку, выяснилось, что это сделать нельзя. По закону я не могу объединить 2 своих участка. По букве закона я должен построить еще один дом, иначе через 3 года сельсовет имеет право забрать у меня эти 4 сотки. Вот как это назвать?
— И вы стали строить еще один дом?
— Да. Но мне он был нужен как собаке седьмая нога — в нем жить некому.
— Вы говорили, что строили эти дома как родовое гнездо. Почему тогда продаете?
— Да, есть даже мой фамильный герб, который я разрабатывал совместно с дизайнером. Но сейчас здесь просто некому жить, а для меня одного — слишком много. Жена с младшим сыном живет в Гомеле, сюда ехать не хочет. А такой дом — это усадьба для семьи, где есть двое-трое детей.
Понимаете, все в жизни относительно, везде должен быть баланс. Если баланса нет, значит, пора что-то менять. На мой взгляд, все неслучайно: если так складывается, что некому жить в таком большом доме, значит, надо найти что-то еще и двигаться вперед. Для меня движение — это абсолютно нормальный процесс жизни, поэтому расставаться с этим проектом не жаль. Я уверен, что будет что-то другое.
Я искренне рад, что мне довелось реализовать такой проект. Если вспомнить, что здесь было — вы не поверите. Только под два дома на участок было завезено около 10 МАЗов камня и 110 машин ПГС+земли. А строил все здания здесь я на века. Например, вот под этим гаражом фундамент на 1,5 метра, потом по всему периметру положены и сварены между собой железнодорожные рельсы, и только потом надземная часть.
— А зачем железнодорожные рельсы в фундаменте?
— А халява такая была. Рабочие везли продавать рельсы, я им предложил $50 за все, они и отдали. Вот так здесь рельсы и оказались.
«Ведь как наши люди живут? «Як ёсць, так ёсць». А это неправильно, это тупик»
Оказалось, что ухоженная территория вокруг участка — это тоже дело рук Анатолия. Именно он стал следить за католическим кладбищем напротив усадьбы, профинансировал укладку дорожек и покраску забора. Наемные рабочие помогли обрезать деревья на кладбище, чтобы не приходилось так часто убирать территорию от опавших листьев и хвои. Неподалеку за собственные средства Анатолий установил детскую площадку, облагородил территорию и сделал небольшую парковку. У меня остался лишь один вопрос:
— Зачем это все именно вам?
— Как зачем? Это такой вопрос, на который так просто не ответить. Есть же такое: где живешь, там не гадь. А если можешь поддержать порядок — поддержи.
Ракову в этом году исполняется 555 лет, и здесь хоть кто-то должен же хоть что-то сделать. Ведь как наши люди живут? «Як ёсць, так ёсць». А это неправильно, это тупик. И я начал все вокруг потихоньку приводить в порядок.
Вначале напротив участка и еще неподалеку были две мусорки, здесь люди жили на уровне африканских стран третьего мира — это страшно. Первое, что сделал, — высадил туи через дорогу, потом стал вычищать территорию. Потом приезжал президент — убрали эти мусорки. После подключения местной власти сделали стоянку напротив входа на кладбище, за мой счет — все тротуары, детскую площадку и ульи.
Но что интересно: когда я стал приводить в порядок кладбище, вырубать деревья, тут же подключилась партия «зеленых». Мол, нельзя деревья вырубать. При этом как помочь, когда листвой все заваливает, так нет никого. Последние 2,5 года я надеваю налобный фонарик и до ночи здесь все убираю и разгребаю. Только в последнее время появилось еще 2-3 энтузиаста, которые мне помогают.
Я же обращался к местным властям, чтобы передать на баланс вот это все. Мне в ответ было сказано коротко: «Ты построил — ты и обслуживай теперь». Отсюда принцип: «не делай добра — не получишь зла».
— Какие у вас отношения с местными жителями, соседями?
— Нормальные. Побаиваются, — улыбнулся Анатолий. — Вот вы так удивляетесь, как здесь все устроено. А я объясню. Наступило страшное время, вместо любой идеологии — рубль. Есть только бизнес, бизнес и бизнес. Даже спорт — это теперь бизнес. Куда ни ткнись — никому ничего не надо, кроме денег. А мне все надо, я такой человек.
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"Хотел построить родовое гнездо, но теперь здесь жить некому". За $398 тысяч в Ракове продается очень необычный дом
В объявлении указано, что в Ракове за $398 тысяч продается настоящая усадьба, фамильное гнездо, «аутентичное и неповторимое семейное имение». Заинтересовавшись...
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