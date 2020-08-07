"Хотел построить родовое гнездо, но теперь здесь жить некому". За $398 тысяч в Ракове продается очень необычный дом

«По закону я не могу объединить 2 своих участка. Вот как это назвать?»

— А зачем на участке еще один дом? Для кого он строился?

— Этот дом — это недоработка нашего законодательства. Мой участок площадью 22 сотки состоит из 3 частей. Сначала я купил участок, границы которого проходили по стене хозблока. Потом сельсовет дал еще землю, там, где сейчас стоит дровник, под ведение личного приусадебного хозяйства. Оставался небольшой аппендикс площадью 4,5 сотки, на котором жили люди, не слишком аккуратные, увлекающиеся алкоголем. Со временем мне удалось выкупить их глинобитный дом 1870 года постройки, который пришлось снести — он был слишком старый. На этом месте я хотел сделать красивую зону отдыха, поставить лавочки и посадить деревья. Когда я пришел в сельсовет, чтобы добавить эти 4,5 сотки к моему участку, выяснилось, что это сделать нельзя. По закону я не могу объединить 2 своих участка. По букве закона я должен построить еще один дом, иначе через 3 года сельсовет имеет право забрать у меня эти 4 сотки. Вот как это назвать?

— И вы стали строить еще один дом?

— Да. Но мне он был нужен как собаке седьмая нога — в нем жить некому.

— Вы говорили, что строили эти дома как родовое гнездо. Почему тогда продаете?

— Да, есть даже мой фамильный герб, который я разрабатывал совместно с дизайнером. Но сейчас здесь просто некому жить, а для меня одного — слишком много. Жена с младшим сыном живет в Гомеле, сюда ехать не хочет. А такой дом — это усадьба для семьи, где есть двое-трое детей.

Понимаете, все в жизни относительно, везде должен быть баланс. Если баланса нет, значит, пора что-то менять. На мой взгляд, все неслучайно: если так складывается, что некому жить в таком большом доме, значит, надо найти что-то еще и двигаться вперед. Для меня движение — это абсолютно нормальный процесс жизни, поэтому расставаться с этим проектом не жаль. Я уверен, что будет что-то другое.

Я искренне рад, что мне довелось реализовать такой проект. Если вспомнить, что здесь было — вы не поверите. Только под два дома на участок было завезено около 10 МАЗов камня и 110 машин ПГС+земли. А строил все здания здесь я на века. Например, вот под этим гаражом фундамент на 1,5 метра, потом по всему периметру положены и сварены между собой железнодорожные рельсы, и только потом надземная часть.

— А зачем железнодорожные рельсы в фундаменте?

— А халява такая была. Рабочие везли продавать рельсы, я им предложил $50 за все, они и отдали. Вот так здесь рельсы и оказались.