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Курсы валют. Доллар сегодня незначительно укрепился

07.08.2020 10:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Актуальный курс – 2 рубля 44 копейки. Евро подорожал до 2 рублей 89 копеек. Российский рубль вырос по отношению к белорусской валюте. В итоге - 3 рубля 33 копейки за 100 российских рублей. 
 
 
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Актуальный курс – 2 рубля 44 копейки. Евро подорожал до 2 рублей 89 копеек. Российский рубль вырос по отношению к белорусской валюте. В итоге - 3 рубля 33 копейки за 100...
 
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