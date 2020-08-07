|
Курсы валют. Доллар сегодня незначительно укрепился
07.08.2020 10:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАктуальный курс – 2 рубля 44 копейки. Евро подорожал до 2 рублей 89 копеек. Российский рубль вырос по отношению к белорусской валюте. В итоге - 3 рубля 33 копейки за 100 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актуальный курс – 2 рубля 44 копейки. Евро подорожал до 2 рублей 89 копеек. Российский рубль вырос по отношению к белорусской валюте. В итоге - 3 рубля 33 копейки за 100...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)