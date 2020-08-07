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Налог на азарт. Минфин обновил форму отчетности для игорного бизнеса

07.08.2020 10:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация с пандемией, судя по всему, отразилась и на игорном рынке Беларуси. Налоговые поступления в бюджет снизились в два раза по сравнению с началом года. В стране почти пять с половиной тысяч игровых столов, автоматов и касс букмекерских контор. Лицензию имеют 111 компаний, но фактически работают 92. В Беларуси всего 307 игорных заведений. Согласно последней статистике, игорный бизнес перечислил почти 30 миллионов рублей налогов. А вот подоходный налог с выигрышей немного превысил 19 миллионов. Это данные Министерства по налогам и сборам, которое курирует эту сферу. С конца июля ведомство обновило форму отчетности об итогах работы в сфере игорного бизнеса. Отчет представляется в виде электронного документа нарастающим итогом с начала года по итогам работы за полугодие и за год. Однако ведомство может разово запрашивать информацию у компаний об их работе на игорном рынке.  

 
 
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Ситуация с пандемией, судя по всему, отразилась и на игорном рынке Беларуси. Налоговые поступления в бюджет снизились в два раза по сравнению с началом года. В...
 
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