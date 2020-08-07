|
Как менялись цены на квартиры между президентскими выборами (инфографика)
07.08.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Благодаря собственным данным и архивам профильных газет по продаже недвижимости мы смогли полностью воссоздать
Первый срок
Самый продолжительный президентский срок оказался богатым на события. Запомнился он постоянными колебаниями цен и их рекордным непрерывным падением. Также это единственный срок, по итогам которого квартиры в Минске подешевели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие ситуации на рынке недвижимости можно связывать не только с экономическими, но и политическими циклами. В преддверии выборов президента мы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)