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Как менялись цены на квартиры между президентскими выборами (инфографика)

07.08.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Благодаря собственным данным и архивам профильных газет по продаже недвижимости мы смогли полностью воссоздать динамику цен на квартиры в Минске с 1994 по 2020 год. Для оценки использовался долларовый индекс, так как цены в национальной валюте были подвержены сильнейшей инфляции. Для каждого президентского срока построен график ценовой динамики, а также указан ряд ключевых показателей.

Первый срок

Самый продолжительный президентский срок оказался богатым на события. Запомнился он постоянными колебаниями цен и их рекордным непрерывным падением. Также это единственный срок, по итогам которого квартиры в Минске подешевели.

Как менялись цены на квартиры между президентскими выборами (инфографика)

Второй срок

Этот период в истории рынка жилья определенно выбивается на фоне всех остальных. Положительная динамика цен наблюдалась более 90% всего времени, квартиры подорожали более чем в 3 раза.


Как менялись цены на квартиры между президентскими выборами (инфографика)

Третий срок

Первый «пузырь» в истории рынка недвижимости, во время которого цены на квартиры в Минске взлетели выше 2000 $/м2. И хотя впоследствии он стремительно «сдулся», по итогам III президентского срока квартиры в Минске подорожали ещё на четверть.


Как менялись цены на квартиры между президентскими выборами (инфографика)

Четвёртый срок

Развитие ситуации сильно напоминало предыдущий президентский срок. Резкий взлет цен до 1800 $/м2 завершился продолжительным обвалом. Примечательно, что впервые с 1994 года выборы проходили на фоне снижения цен на жильё.


Как менялись цены на квартиры между президентскими выборами (инфографика)

Пятый срок

Последние пять лет не были лишены взлётов и падений, но на фоне предыдущих сроков пятый оказался относительно спокойным. Разница между минимальным и максимальным уровнем цен на квартиры составила 29%.


Как менялись цены на квартиры между президентскими выборами (инфографика)

 
Теги: Минск
 
 
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