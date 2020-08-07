Как менялись цены на квартиры между президентскими выборами (инфографика)

Благодаря собственным данным и архивам профильных газет по продаже недвижимости мы смогли полностью воссоздать динамику цен на квартиры в Минске с 1994 по 2020 год. Для оценки использовался долларовый индекс, так как цены в национальной валюте были подвержены сильнейшей инфляции. Для каждого президентского срока построен график ценовой динамики, а также указан ряд ключевых показателей.

Первый срок

Самый продолжительный президентский срок оказался богатым на события. Запомнился он постоянными колебаниями цен и их рекордным непрерывным падением. Также это единственный срок, по итогам которого квартиры в Минске подешевели.