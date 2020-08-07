«Честные люди» заявляют о завышении явки в протоколах в два раза во второй день досрочного голосования

Источник материала: Tut.by

Инициатива «Честные люди» продолжает фиксировать существенное завышение данных о явке избирателей на досрочное голосование в официальных протоколах участковых избирательных комиссий. Платформа рассказала об итогах второго дня голосования — 5 августа.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Платформа «Честные люди» проанализировала явку на досрочном голосовании в среду, 5 августа, по 645 избирательным участкам по всей Беларуси. Суммарная явка по данным участковых комиссий за второй день досрочного голосования на них составила 66 937 избирателей. Наблюдатели платформы насчитали на этих участках за день 33 283 человека.



Инициатива «Честные люди»

На отдельных участках 5 августа наблюдателями зафиксировано завышение явки в 5−10 раз. Так, в Гомеле на участке для голосования № 46 по данным комиссии 5 августа проголосовали 474 избирателя, хотя наблюдатели насчитали только 42 избирателей за день, а участке № 42 также замечено серьезное расхождение в данных: 180 избирателей согласно протоколу комиссии, 34 — по подсчетам наблюдателей. Оба участка располагаются в средней школе № 66.

Ранее платформа «Честные люди» поделилась данными по первому дню досрочного голосования 4 августа: по информации наблюдателей, в среднем по стране явка в официальных протоколах за день была завышена примерно в полтора раза, а на некоторых отдельных участках почти в восемь раз.