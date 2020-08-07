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«Честные люди» заявляют о завышении явки в протоколах в два раза во второй день досрочного голосования
07.08.2020 12:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инициатива «Честные люди» продолжает фиксировать существенное завышение данных о явке избирателей на досрочное голосование в официальных протоколах участковых избирательных комиссий. Платформа рассказала об итогах второго дня голосования — 5 августа.
Платформа «Честные люди» проанализировала явку на досрочном голосовании в среду, 5 августа, по 645 избирательным участкам по всей Беларуси. Суммарная явка по данным участковых комиссий за второй день досрочного голосования на них составила 66 937 избирателей. Наблюдатели платформы насчитали на этих участках за день 33 283 человека.
На отдельных участках 5 августа наблюдателями зафиксировано завышение явки в 5−10 раз. Так, в Гомеле на участке для голосования № 46 по данным комиссии 5 августа проголосовали 474 избирателя, хотя наблюдатели насчитали только 42 избирателей за день, а участке № 42 также замечено серьезное расхождение в данных: 180 избирателей согласно протоколу комиссии, 34 — по подсчетам наблюдателей. Оба участка располагаются в средней школе № 66.
Ранее платформа «Честные люди»
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«Честные люди» заявляют о завышении явки в протоколах в два раза во второй день досрочного голосования
Инициатива «Честные люди» продолжает фиксировать существенное завышение данных о явке избирателей на досрочное голосование в официальных протоколах участковых...
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