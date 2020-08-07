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Третья область-миллионер появилась в Беларуси
07.08.2020 12:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗаветную планку по намолоту преодолел Гродненский регион. Всего по стране собрано 4 762 000 тонн зерновых. Освоить еще предстоит 47 % площадей. Лидер по количеству убранного хлеба - Минская область, по темпам жатвы - Брестская. Средняя урожайность по стране - 38,2 центнера с гектара.
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Заветную планку по намолоту преодолел Гродненский регион. Всего по стране собрано 4 762 000 тонн зерновых. Освоить еще предстоит 47 % площадей. Лидер по количеству...
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