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Третья область-миллионер появилась в Беларуси

07.08.2020 12:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Заветную планку по намолоту преодолел Гродненский регион. Всего по стране собрано 4 762 000 тонн зерновых. Освоить еще предстоит 47 % площадей. Лидер по количеству убранного хлеба - Минская область, по темпам жатвы - Брестская. Средняя урожайность по стране - 38,2 центнера с гектара.
 
 
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Заветную планку по намолоту преодолел Гродненский регион. Всего по стране собрано 4 762 000 тонн зерновых. Освоить еще предстоит 47 % площадей. Лидер по количеству...
 
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