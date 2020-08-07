ОАО «Молочный Мир» – первое в Гродненской области предприятие со статусом добросовестного партнера. Что это означает и какие возможности открылись

Источник материала: Полымя

ОАО «Молочный Мир» первым из предприятий Гродненской области включили в Реестр добросовестных партнеров Белорусской торгово-промышленной палаты.

Соответствующее свидетельство генеральному директору Марине Аникеевой вручил генеральный директор областного отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Мирослав Саросек.





Новый для белорусского делового сообщества статус «Молочный Мир» получил в июне этого года. Гродненское предприятие стало обладателем 74-го по счету свидетельства в Реестре. В него входит информация о субъектах хозяйствования Беларуси, которая подтверждает добросовестность компаний как партнеров для предпринимательской деятельности в стране и за рубежом. Информация реестра будет полезна иностранным компаниям, которые планируют вести бизнес с белорусскими партнерами.Практика ведения таких баз данных есть в торгово-промышленных палатах России, Украины, Казахстана, стран Европейского союза. В Беларуси реестр учрежден в январе этого года.

ОАО «Молочный Мир» является лидером молочной промышленности Беларуси с объемом переработки молока порядка 530 тысяч тонн в год и экспортирует свою продукцию в страны Европейского Союза и Ближнего Востока. Свободно чувствовать себя на рынках Европы и других стран мира предприятию позволяет евроветеринарный номер, стандарты качества «Халяль» и «Кошер».





Большое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции – более 95процентов молока, используемого в качестве сырья, относится к сорту экстра и высшему сорту.

Из года в год предприятие становится обладателем высоких наград – грамот и дипломов как республиканского, так и международного значения, обменивается опытом со многими зарубежными компаниями. Включение в реестр добросовестных партнеров – это еще одна возможность заявить о себе и получить дополнительное конкурентное преимущество на рынке.

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