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$50 тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

07.08.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

7 августа с аукциона разыграли новую партию участков с «недостроями» в Минском районе. Активные торги прошли по 3 из 6 лотов, еще один участок продан единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Наибольший ажиотаж вызвал участок в Хатежино, в ходе торгов стартовая цена лота выросла в 2 раза, достигнув $ 50 тыс.

Больше всего заявлений подали на участок № 432 в аг. Хатежино (Лот № 4). За него боролось сразу 8 заявителей, а в ходе торгов цена лота выросла более чем в 2 раза. Так, 14 соток с бетонным фундаментов площадью 120 «квадратов» были проданы за 122.264 рубля, или $ 50.157. На сегодня это рекорд.

тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа
тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

По 4 заявки было подано на участки в деревне Чертяж (Лот №1 и Лот №2). В итоге цены земельных наделов в ходе аукциона тоже выросли. Участок № 303 (Лот № 1) площадью 12,81 сотки выставлялся за 58.110 рублей, а ушел с молотка за 93.587 рублей ($ 38.393).


тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

Торги за участок № 359 (Лот № 2) начинались с 53.336 рублей, а завершились на сумме в 94.489 рублей, или  $ 38.763.


тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

Лот №3 – надел № 25Б в д. Слобода – достался единственному участнику торгов по стартовой цене, увеличенной на 5%. Так, 15 соток в 18 километрах от МКАД продали за 16.082 рубля, или $ 6597. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд — гравийка. На участке находится бетонный фундамент площадью 83 квадратных метра. С территории открывается красивый вид на лес.


тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

Более подробную информацию об участках и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

Участкинакарте

№ лота

Лот 1

Лот 2

Лот 3

Лот 4

Лот 5

Лот 6

1

Адрес

Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 303

Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 359

Лошанский с/с, д. Слобода, 25Б

Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 432

Шершунский с/с, д. Шершуны

Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202

2

Площадь, га

0,1281

0,1341

0,1568

0,1378

0,1489

0,1547

3

Инженерная инфраструктура

Электричество, газ

Электричество, газ

Электричество, газ

-

Электричество

Электричество, газ

4

Характеристика (описание) не завершенного строительством капитального строения

Жилой дом, готовность строения – 10%, в состав входит: фундамент железобетонный, общей площадью 54 кв.м., цокольный этаж, стены – железобетонные, перекрытия – плиты железобетонные, полы – бетонные, двери - деревянные

Жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент железобетонный, общей площадью 155 кв.м.

Жилой дом, готовность строения – 10%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 83 кв.м.

Жилой дом, готовность строения – 12%, в состав входит: фундамент бетонный, общей площадью 120 кв.м.

Жилой дом, готовность строения – 6%, в состав входит: фундамент свайный железобетонный, общей площадью 150 кв.м.

Жилой дом, в состав входит: фундамент из железобетонных блоков, общей площадью 296 кв.м., подвал, стены – блоки железобетонные, перегородки – блоки железобетонные, перекрытия – плиты железобетонные

5

Колличество участников

4

4

1

8

-

-

6

Начальная цена (в том числе начальная цена строения) (руб.)

58 110,39

(13 110,39)

53 336,79

(8 336,79)

15 316,31

(3 316,31)

57 037,11

(19 037,11)

7 866,54

(3 966,54)

150 300,60

(91 100,60)

7

Цена продажи (руб.)

93 587

94 489

16 082

122 264

-

-

8

Цена продажи ($)

38 393

38 763

6 597

50 157

-

-

 
 
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7 августа с аукциона разыграли новую партию участков с «недостроями» в Минском районе. Активные торги прошли по 3 из 6 лотов, еще один участок продан единственному...
 
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