$50 тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

Больше всего заявлений подали на участок № 432 в аг. Хатежино (Лот № 4). За него боролось сразу 8 заявителей, а в ходе торгов цена лота выросла более чем в 2 раза. Так, 14 соток с бетонным фундаментов площадью 120 «квадратов» были проданы за 122.264 рубля, или $ 50.157. На сегодня это рекорд.