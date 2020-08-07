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$50 тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа
07.08.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Лот №3 – надел № 25Б в д. Слобода – достался единственному участнику торгов по стартовой цене, увеличенной на 5%. Так, 15 соток в 18 километрах от МКАД продали за 16.082 рубля, или $ 6597. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд — гравийка. На участке находится бетонный фундамент площадью 83 квадратных метра. С территории открывается красивый вид на лес.
Более подробную информацию об участках и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
Участкинакарте
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$50 тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа
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