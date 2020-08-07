|
Путин обсудил с Лукашенко задержание «боевиков из ЧВК Вагнера» и предстоящие выборы
07.08.2020 14:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко по телефону,
В Кремле отметили, что в ходе разговора обсуждались «актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений».
— Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, — акцентировали внимание у президента России.
Там также указано, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.
Белорусские государственные СМИ сообщили, что значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.
Задержание «боевиков из ЧВК Вагнера»
Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участника частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси
5 августа состоялся
6 августа, Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)