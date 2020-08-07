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ЕС призывает белорусские власти гарантировать права кандидатов и отпустить всех задержанных

07.08.2020 14:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Права человека и демократия будут оставаться в центре внимания Евросоюза при формировании его политики в отношении Беларуси, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.


В заявлении отмечается, что в ходе избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии.

— Мирная мобилизация общества до сих пор сопровождалась неприемлемыми дальнейшими ограничениями свободы средств массовой информации и собраний, а также задержаниями мирных демонстрантов, отечественных наблюдателей, журналистов и активистов, — говорится в заявлении.

Боррель указывает на то, что суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только мирными, свободными и справедливыми выборами.

— ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод слова и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами Беларуси. ЕС призывает белорусские власти гарантировать осуществление полных политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов, воздерживаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных демонстрантов, кандидатов и членов их команд, а также немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блоггеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам, — говорится в заявлении Борреля.

Евросоюз остается приверженным укреплению своего взаимодействия с белорусским народом, поддерживает независимость и суверенитет Беларуси. В то же время права человека и демократия будут оставаться в центре внимания ЕС при формировании его политики в отношении страны.

 
 
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Права человека и демократия будут оставаться в центре внимания Евросоюза при формировании его политики в отношении Беларуси.
 
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