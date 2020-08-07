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Главы МИД Германии, Франции и Польши обеспокоены ситуацией в Беларуси

07.08.2020 13:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси и призывают провести честные выборы, говорится в заявлении министров иностранных дел стран Веймарского треугольника.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши, с большой озабоченностью наблюдаем за происходящим в Беларуси. Накануне президентских выборов мы решительно поддерживаем право белорусского народа на их фундаментальные свободы, в том числе избирательные, и поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции обеспокоены тем, что представители БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ не получили возможность наблюдать за избирательным процессом.

— Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей. Мы приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях в ходе досрочного голосования, — указано в сообщении.

В заявлении также указано, что Беларусь — важный сосед Евросоюза и активный участник Восточного партнерства. Главы МИД верят в укрепление связей между Беларусью, ее народом и Европейским союзом, основанных на уважении общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и верховенство закона.

— Мы призываем руководство Беларуси освободить всех политзаключенных, воздерживаться от насилия или любой деятельности, направленной против прав человека, включая гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа. Нет другого пути к укреплению независимости Беларуси, кроме подлинного и открытого социального диалога.

 
 
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