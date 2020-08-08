Мария Мороз находится в ЦИП на Окрестина. В ГУБОПИК вызвали двоих из команды Тихановской

Источник материала: Tut.by

Задержанная сегодня во второй половине дня начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз находится сейчас в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщила пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Ее отвезли во Фрунзенский РУВД, а оттуда в ЦИП на Окрестина. Задержали ее для участия в административном процессе. А так как в выходные суды не работают, то Мороз пробудет в ЦИП до понедельника.