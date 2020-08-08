|
Милиция переведена на усиленный вариант службы. На Октябрьской площади оградили два дворца
09.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в Минске выставили ограждения. Об этом сообщили пользователи TUT.BY.
C чем связаны такие меры безопасности, выяснить у правоохранительных органов не удалось.
Вместе с тем стало известно, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы, сообщил в эфире телеканала «
В эти дни работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках. Все помещения взяты под круглосуточную охрану.
— Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленным законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие, — сказал Курьян.
Пользователи TUT.BY заметили в центре столицы военную технику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в Минске выставили ограждения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)