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Милиция переведена на усиленный вариант службы. На Октябрьской площади оградили два дворца

09.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в Минске выставили ограждения. Об этом сообщили пользователи TUT.BY.

C чем связаны такие меры безопасности, выяснить у правоохранительных органов не удалось.

Вместе с тем стало известно, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян.

В эти дни работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках. Все помещения взяты под круглосуточную охрану.

— Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленным законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие, — сказал Курьян.

Пользователи TUT.BY заметили в центре столицы военную технику.

 
Теги: Минск
 
 
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Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в Минске выставили ограждения.
 
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