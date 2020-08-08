Милиция переведена на усиленный вариант службы. На Октябрьской площади оградили два дворца

Источник материала: Tut.by

Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в Минске выставили ограждения. Об этом сообщили пользователи TUT.BY.

C чем связаны такие меры безопасности, выяснить у правоохранительных органов не удалось.

Вместе с тем стало известно, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы, сообщил в эфире телеканала « Беларусь 1 » начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян.

В эти дни работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках. Все помещения взяты под круглосуточную охрану.

— Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленным законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие, — сказал Курьян.

Пользователи TUT.BY заметили в центре столицы военную технику.