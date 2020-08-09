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День выборов. Беларусь выбирает президента

09.08.2020 08:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%. TUT.BY будет рассказывать обо всем, что будет происходить в этот день в стране.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На пост президента претендует пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открываются в 8.00 и закончат свою работу в 20.00. Найти адрес своего участка можно ТУТ.

Альтернативные кандидаты призывали избирателей приходить на избирательные участки в основной день голосования перед самым закрытием. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что такой совет может привести к тому, что проголосовать успеют не все пришедшие. По ее словам, в конце дня голосования 9 августа избирательные комиссии будут работать в меньшем составе, так как часть их состава поедет с переносными ящиками для организации голосования на дому, по месту нахождения избирателей. Кроме этого, по словам главы ЦИК, в том случае, если будет большое количество людей, участковым комиссиям рекомендовано установить пропускной режим на участки.

— Поэтому в 8 часов вечера, когда закроются участки для голосования, а они закроются в этот час — это требование закона — просто часть избирателей может остаться за порогом избирательного участка и не принять участие в голосовании, — подчеркнула Ермошина. — Поэтому подумайте о том, нужна ли вам эта провокация и нужен ли вам риск, в результате которого вы не сможете воспользоваться своим законным избирательным правом.

В субботу стало известно о задержании начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Мороз, сообщало также о задержании наблюдателей. В пятницу в Минске были жесткие задержания участников велопробега солидарности, в субботу история повторилась с автомобилистами

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк напомнил белорусам об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и попросил проявить благоразумие. Милиция переведена на усиленный вариант службы.

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа - основной день голосования на выборах президента Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%. TUT.BY будет рассказывать...
 
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