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День выборов. Беларусь выбирает президента
09.08.2020 08:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%. TUT.BY будет рассказывать обо всем, что будет происходить в этот день в стране.
На пост президента претендует пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.
Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открываются в 8.00 и закончат свою работу в 20.00. Найти адрес своего участка можно
Альтернативные кандидаты призывали избирателей приходить на избирательные участки в основной день голосования перед самым закрытием. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что такой совет может привести к тому, что проголосовать успеют не все пришедшие. По ее словам, в конце дня голосования 9 августа избирательные комиссии будут работать в меньшем составе, так как часть их состава поедет с переносными ящиками для организации голосования на дому, по месту нахождения избирателей. Кроме этого, по словам главы ЦИК, в том случае, если будет большое количество людей, участковым комиссиям рекомендовано установить пропускной режим на участки.
— Поэтому в 8 часов вечера, когда закроются участки для голосования, а они закроются в этот час — это требование закона — просто часть избирателей может остаться за порогом избирательного участка и не принять участие в голосовании, — подчеркнула Ермошина. — Поэтому подумайте о том, нужна ли вам эта провокация и нужен ли вам риск, в результате которого вы не сможете воспользоваться своим законным избирательным правом.
В субботу стало известно о
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк
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9 августа - основной день голосования на выборах президента Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%. TUT.BY будет рассказывать...
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